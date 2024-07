Cosenza, Padovano: «Sono abituata a lavorare tanto e con passione»

L’intervista

COSENZA «Entro in punta di piedi per capire il contesto e conoscere approfonditamente il territorio, perché credo che attraverso la conoscenza e il rispetto delle realtà territoriali si può operare al meglio, prestando la massima attenzione e dedizione». Esordisce con pacatezza e fermezza la prefetta Rosa Maria Padovano che questa mattina ha incontrato la stampa cosentina. La rappresentante del Governo è stata destinata alla Prefettura di Cosenza dal Consiglio dei Ministri dello scorso 3 luglio. Non bastano pochi giorni per conoscere la provincia cosentina, un territorio vasto e complesso, e la prefetta Padovano sa bene che avrà bisogno di tempo per comprendere pienamente le dinamiche territoriali. «Un territorio va conosciuto per essere gestito al meglio delle possibilità – ha detto la rappresentante del Governo – il tutto non in isolamento ma in un costruttivo rapporto sinergico con il territorio e con le forze dell’ordine. Sono abituata a lavorare tanto e con passione». La prefetta Padovano ha già incontrato il sindaco del Comune di Cosenza ed il vescovo mons. Giovanni Checchinato, i dirigenti ed il personale della Prefettura ed i vertici delle forze di polizia. «Ci siamo raccontati sugli aspetti principali delle caratteristiche del territorio – ha poi aggiunto la Padovano – e ci siamo formalmente impegnati a parlarci con la massima apertura e reciproca lealtà, chiedere aiuto quando ci sarà bisogno. Per me l’ascolto è fondamentale per lavorare bene. Con l’aiuto di tutti affronterò le diversità che in questo contesto sono variegate, dato il numero di enti locali». Ha confidato di non conoscere la Calabria che però promette di scoprire presto, perché «sono rimasta felicemente impressionata sin dal mio arrivo e mi impegno a frequentare il territorio anche da turista oltre che da prefetto».

