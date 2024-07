Gdf Reggio Calabria, lascia il colonnello Silvari. L’impegno nel contrasto alla ‘ndrangheta e all’evasione fiscale

il nuovo incarico

REGGIO CALABRIA Lascia Reggio Calabria il colonnello Mauro Silvari, che ha comandato per tre anni nella città dello Stretto il Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di finanza. Andrà a Roma per ricoprire l’incarico di Capo ufficio coordinamento informativo presso il Comando generale. Silvari sarà sostituito dal colonnello Vincenzo Ciccarelli, già dall’estate scorsa a Reggio, dove ha assunto l’incarico di Comandante del Gruppo investigazione criminalità organizzata. Presieduta dal comandante provinciale, il generale Maurizio Cintura, la cerimonia di avvicendamento tra i due ufficiali si é svolta nella caserma “Caravelli”. Sotto la direzione del colonnello Silvari, il Nuceo Pef ha ottenuto numerosi risultati nel contrasto alla ‘ndrangheta e all’evasione fiscale. Ma sono state numerose le sue indagini per la repressione delle frodi nel commercio dei prodotti petroliferi, la scoperta di indebite compensazioni di crediti d’imposta e la lotta al traffico di sostanze stupefacenti. Affiancando la Dda, diretta dal procuratore Giovanni Bombardieri, il colonnello Silvari ha diretto varie indagini per il contrasto al narcotraffico internazionale e alle organizzazioni di stampo mafioso. Tra queste l’operazione “Tre croci”, conclusasi con l’arresto di 36 persone ed il sequestro di oltre 4 tonnellate di cocaina; l’inchiesta “Levante”, che ha consentito l’individuazione e l’arresto in Libano del latitante Bartolo Bruzzaniti, e l’operazione “Garden”, contro la cosca reggina dei Borghetto-Latella