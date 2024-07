Successo all’Unical per la scuola estiva di matematica. Riconoscimento prestigioso per De Filippis

l’evento

RENDE Si è appena conclusa la Scuola Estiva “A School on Regularity Theory in the South of Italy“, che ha attirato da ogni parte d’Italia ricercatrici e ricercatori che si interessano dello studio qualitativo delle soluzioni di equazioni a derivate parziali. Un grande successo, cui hanno contribuito docenti di altissimo profilo scientifico: il prof. Paolo Baroni, il prof. Giuseppe Mingione (vincitore del Premio Caccioppoli 2010 e tra i più citati matematici al mondo) e la prof.ssa Cristiana De Filippis.

Per quest’ultima, a due giorni di distanza dalla chiusura della scuola, è arrivata la notizia del conferimento – a Siviglia – del Premio della European Mathematical Society, considerato il più importante riconoscimento della matematica europea.

L’Unical si è complimentata con la prof.ssa De Filippis, ringraziando anche agli organizzatori di un evento di grande prestigio scientifico: Francesco Esposito, Felice Iandoli, Luigi Montoro, Luigi Muglia, Berardino Sciunzi, Alessandro Trombetta.

