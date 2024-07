Alta tensione nella Lega: sul tavolo dei big il posto in Giunta e la guida del partito

“grandi manovre” politiche

CATANZARO Ore “caldissime” nella Lega di Calabria. Sull’asse Roma-Catanzaro sarebbe attiva una sorta di “war room” presieduta dal sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon, il “braccio operativo” del leader Matteo Salvini chiamato a gestire il turbolento partito calabrese, attraversato da endemiche lotte intestine. Fonti accreditate riferiscono di riunioni serrate in corso con alcuni big convocati nella Capitale. Del resto, sono momenti molto delicati, per il Carroccio in Calabria, considerando che in vista ci sono la rivisitazione della Giunta regionale e anche il rinnovo delle presidenze delle Commissioni in Consiglio regionale (qui la Lega deve difendere le sue quattro postazioni). In più sul tavolo di Durigon c’è anche il dossier della guida della Lega in Calabria, diventata contendibile e di fatto contesa alle ultime Europee con il derby tra il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso e la parlamentare Simona Loizzo.

Fermento nel Carroccio

Per questo si percepisce un evidente fermento nella Lega calabrese, e fioccano i segnali di possibili novità in vista, anche a stretto giro di posta. Il primo è la sconvocazione di una conferenza stampa, inizialmente prevista per domani nel Cosentino, dell’assessore regionale ai Trasporti Emma Staine, una sconvocazione che sempre secondo fonti qualificate sarebbe motivata da una riflessione profonda in atto nella Lega, con una consistente area del partito che spingerebbe per far entrare un volto nuovo nella Giunta Occhiuto anche alla luce di un giudizio non particolarmente brillante sull’operato della Staine: e in giornata la sostituzione si è concretizzata con la nomina nella Giunta regionale di Caterina Capponi, docente di Reggio Calabria e anche già candidata alle Politiche 2022, un nome che sarebbe particolarmente gradito al gruppo regionale, in particolare al capogruppo Giuseppe Gelardi e a Giuseppe Mattiani. Si vedrà per quanto riguarda l’altro, “bollente”, dossier sul tavolo di Durigon (e Salvini), quello della guida del partito in Calabria, dossier aperto di fatto con la decisione del leader della Lega di nominare un commissario per la fase elettorale, Rossano Sasso, che probabilmente sarà anche il futuro commissario del Carroccio calabrese. (c. a.)

