«In Veneto siamo alla terza generazione di ‘ndranghetisti»

contesti criminali

ROMA “La presenza della ‘ndrangheta, soprattutto nel Veronese e nel Padovano, risale a trent’anni fa, siamo alla seconda o alla terza generazione di soggetti stanziali. Abbiamo anche una grossissima presenza di cosche albanesi dedite allo spaccio di stupefacenti e la presenza di soggetti provenienti da Nigeria ce si organizzano in gruppi criminali”. Così il procuratore di Venezia, Bruno Cherchi, ascoltato in commissione antimafia. Per Cerchi, il quale ha anche lamentato una carenza nell’organico dei magistrati alla procura di Venezia, “l’attività di contrasto alle mafie in Veneto è iniziata abbastanza di recente, per un’assenza di attenzione a questo fenomeno che c’è stato nel territorio veneto e n tutto il Nord-est per molto tempo: è avvenuto sia per disattenzione sia da parte della Dda e quindi della procura di Venezia, sia da parte delle forze di polizia. Distrazione ulteriormente aggravata da una scarsa attenzione del mondo economico, culturale nei confronti di questo fenomeno”. Il procuratore ha sottolineato soprattutto la presenza della ‘ndrangheta nel Veneto: a Padova e Verona il radicamento e consolidato ad esempio con a famiglia Giardino. Abbiamo un radicamento anche della camorra, diretta emanazione dei casalesi. Per la ‘ndrangheta lo spaccio è un’attività secondaria, l’attività primaria è il riciclaggio di denaro che dalla Calabria passa al Veneto e viene pulita in attività imprenditoriali di vario tipo, anche dagli appalti pubblici come le ferrovie dello Stato o l”inserimento in attività finanziarie attività in campo turistico”. (Ansa)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato