L’abbraccio Renzi-Schlein e la posizione altalenante di Italia Viva in Calabria

la foto

«Sotto la maglietta un pugnale»: è uno dei commenti più taglienti alla foto di Matteo Renzi ed Elly Schlein e arriva dalla chat 25Aprile, una sorta di osservatorio politico permanente e in tempo reale sui temi soprattutto interni.

Sarà anche “buonismo” o solo un saluto ma lo scatto sta facendo esercitare gli analisti: alleanze o ritorni in vista? Intanto una mossa comunicativa azzeccata – l’ultima della serie – per il numero 1 di Italia Viva: «Bello giocare con altri parlamentari insieme alla Nazionale Cantanti per la partita del cuore. L’obiettivo? Raccogliere fondi con il 45585 per aiutare gli ospedali pediatrici. Una serata nel nome della solidarietà, tutti insieme. È il magico potere del pallone» ha scritto Renzi su Instagram, postando la foto che lo ritrae abbracciato alla segretaria del Pd durante la partita di ieri allo stadio dell’Aquila.

La giusta platea balneare tra il leghista Giorgetti («meglio fare il portiere che il ministro») e il ct La Russa che si paragona a Lino Banfi – Oronzo Canà ne L’allenatore nel pallone.

Prove di collaborazione in salsa calabra

L’abbraccio tra i leader ha già una rappresentazione plastica in Calabria, dove i due partiti sono già schierati dalla stessa parte – sul modello di quanto accade anche in altre regioni tra cui l’Emilia Romagna – nel Comitato per il referendum contro l’Autonomia differenziata dove Azione è assente, sebbene alle ultime amministrative, a Vibo i renziani fossero in appoggio del centrista Francesco Muzzopappa, sostenuto anche da Azione, Noi Moderati, Udc, Italia del Meridione e da alcune civiche.

Lo stato di salute del partito in Calabria

L’avvocata cosentina Nunzia Paese è da meno di un anno la segretaria regionale: candidata alle politiche 2022 e alle ultime Europee nel cartello Stati Uniti d’Europa sta lavorando nel radicamento del partito sui territori.

In Consiglio regionale non siede alcun esponente di Italia Viva (Italia è abbinata solo a Forza, Fratelli e Coraggio) e anzi l’esponente più in vista su scala regionale, Ernesto Magorno, renziano doc, ha da poco lasciato il partito per dedicarsi all’associazione L’Oro di Calabria. (euf)