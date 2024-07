Anziano aggredito in Sila da un branco di cinghiali, ricoverato in Malattie infettive

il caso

COSENZA Aggredito nel cuore della Sila, in contrada Spineto. E’ piena notte, quando il 16 luglio un 71enne arriva in ospedale a Cosenza con multiple ferite da morso. Ad aggredirlo, come avrà modo di raccontare ai medici dell’Annunziata, un braco di cinghiali. Un passaggio in pronto soccorso in codice rosso e poi il trasferimento nel reparto di “Malattie infettive”. I sanitari riscontrano ferite lacerocontuse da morso e lo sottopongono a terapia antibiotica endovena. Il paziente è ricoverato ma è in buone condizioni, non ha subito fratture, ma solo qualche contusione. (f.b.)