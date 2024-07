Catanzaro: si lavora sui rinnovi di Biasci, Scognamillo e Iemmello. Koutsoupias vicino alla firma

calcio serie b

CATANZARO Mentre prosegue sul campo la preparazione del Catanzaro di Fabio Caserta, il club giallorosso lavora alacremente sui rinnovi dei contratti e sui nuovi acquisti. Nelle prossime ore sono attese le firme per i rinnovi di Tommaso Biasci, Stefano Scognamillo e Pietro Iemmello, tre calciatori protagonisti assoluti delle ultime stagioni della squadra. Ma se per i primi due il prolungamento dovrebbe essere di tre anni, ancora non è chiaro l’accordo con il bomber catanzarese, il cui contratto scade nel giugno 2025. Possibile un biennale con opzione di un ulteriore anno. Dopo Biasci, Scognamillo e Iemmello, anche a Situm potrebbe essere proposto il prolungamento. Intanto oggi è stato ufficializzato il passaggio a titolo definitivo di Dimitrios Sounas all’Avellino. Nelle prossime ore il Catanzaro è pronto a sferrare un nuovo colpo di mercato: atteso nelle prossime ore l’annuncio del centrocampista Ilias Koutsoupias, classe 2001 proveniente dal Benevento.

Amichevoli

Intanto il prossimo 30 luglio alle 19 i ragazzi di Caserta affronteranno la prima amichevole stagionale contro il Cagliari. La gara si disputerà allo stadio “Perucca” di Saint Vincent. Il 3 agosto allo stadio “Brunod” di Chatillon, i giallorossi affronteranno la Juventus Next Gen. Calcio d’inizio fissato per le ore 18. (redazione@corrierecal.it)

Foto Us Catanzaro

