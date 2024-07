Dieci di A ‘mmasciata: successo per l’appuntamento con i Fratelli Coppola

Enogastronomia

LAMEZIA TERME – E’ iniziato con il botto il ciclo di eventi esperienziali attorno alla pizza proposti da Luca Tudda per celebrare il decimo compleanno della sua pizzeria A ‘mmasciata a San Marco Argentano. Il primo evento del ciclo di appuntamenti che condurranno gli amanti della pizza napoletana e i gastronauti fino al 1 dicembre, data in cui nel 2014 aprì ufficialmente l’insegna guidata dal pizzaiolo brand ambassador dell’AVPN (Associazione Verace Pizza Napoletana), è stata un vero successo di pubblico, risultando sold out già molti giorni prima del suo svolgimento. Pizza, fritti e bollicine – questo il titolo della prima serata evento con i Fratelli Coppola, trio di affiatata sinergia familiare e passione per la pizza napoletana della tradizione facendone una bandiera di identità gastronomica in Lombardia, dove Ciro è Brand Ambassador per AVPN – è stata anche l’occasione per festeggiare l’ingresso de l’A ‘mmasciata di Luca Tudda nella classifica di 50 top pizza, curata da Barbara Guerra, Luciano Pignataro ed Albert Sapere, nella sezione “Pizzerie eccellenti 2024”. «Non potevano partire in modo migliore i festeggiamenti per questi dieci anni di attività, sempre vissuti con la costanza di essere fedeli alla pizza verace napoletana, senza inseguire le mode e scimmiottare altre versioni di proposta gastronomica – ha dichiarato Luca Tudda con la giusta emozione – Questo riconoscimento come pizzeria eccellente di 50 Top pizza premia il lavoro che svolgiamo con rigore e passione sul territorio. Esserci è per noi una grande soddisfazione e anche una responsabilità, perché ora dobbiamo fare sempre di più e meglio per diventare un riferimento di garanzia e qualità anche nel rispetto dei tanti produttori che raccontiamo nelle nostre pizze, dando lustro a gente operosa che come noi ha scelto di rimanere in Calabria per esaltare la ricchezza delle nostre identità alimentari». La serata ha introdotto il pubblico presente all’assaggio dei migliori fritti della tradizione napoletana, prima del percorso tra pizze dolci e salate affidate alla maestria e la fantasia di Luca Tudda e dei suoi ospiti, Ciro, Antonio e Katiuscia Coppola, in un divertente fraseggio di sapori e mani operose attorno alla bocca del forno, proponendo abbinamenti tra le specialità del territorio e l’assaggio di artigianalità casearie, olivicole e di salumi. Ad accompagnare il percorso gastronomico la speciale selezione di bollicine calabresi, italiane e d’oltralpe curata dal master sommelier Guglielmo Gigliotti. In sala anche tanti ospiti del mondo enogastronomico regionale tra i quali Alberto Vitaro de “La Cremeria Vitaro” che sarà protagonista del prossimo appuntamento in programma il 5 agosto a l’A’ mmasciata con un curioso percorso di abbinamento tra la pizza e il gelato gastronomico, insieme alle proposte di spirits affidate a Vincenzo Serra di Qual’Italy e Enzo Barbieri che invece parteciperà a novembre all’evento che proporrà la cucina calabrese sulla pizza. Con questo ciclo di eventi Luca Tudda vuole trasformare l’A’mmasciata in un vero e proprio hub esperienziale nel quale il pizzaiolo resident si confronterà con tanti maestri del mondo gastronomico una sorta di laboratorio che mette la pizza al centro di proposte e abbinamenti di vario genere, per presentare e raccontare le nuove visioni e le tendenze degli ultimi anni, sperimentare e creare insieme. (E.M)

