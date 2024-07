Nascondeva la droga in casa, arrestato un 38enne a Cosenza

COSENZA I Carabinieri della Compagnia di Cosenza hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, nel corso di predisposto servizio di controllo del territorio, un 38enne pregiudicato del posto, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

I Carabinieri, in esito a perquisizione personale e domiciliare, hanno rinvenuto nella esclusiva disponibilità dell’uomo, abilmente occultati all’interno della propria abitazione, nel centro storico di Cosenza, circa 8 chilogrammi di marijuana (suddivisi in 15 involucri di plastica termosaldati) e circa 80 grammi di hashish (suddivisi in 2 involucri di plastica termosaldati), unitamente ad un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Cosenza, è stato associato presso la casa circondariale di Cosenza.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato