‘Ndrangheta e narcotraffico, “Eureka”: in abbreviato chieste condanne per oltre mille anni – NOMI

il processo

REGGIO CALABRIA Ottantuno richieste di condanna, molte delle quali a 20 anni di reclusione. Si è chiusa nel tardo pomeriggio con le richieste della Procura la requisitoria del pm nell’ambito del processo in abbreviato in corso nell’aula bunker a Reggio Calabria, nato dall’inchiesta “Eureka”, l’operazione scattata nel maggio 2023 che ha smantellato un’organizzazione transnazionale dedita al riciclaggio, al traffico di droga e armi in tutto il mondo. Sono 81 gli imputati che saranno giudicati in abbreviato, 32 con rito ordinario a Locri.

L’inchiesta

L’inchiesta ha visto la cooperazione delle Dda di Reggio Calabria, Milano e Genova, degli investigatori di Germania, Belgio e Portogallo e ha colpito in particolare le cosche Nirta-Strangio di San Luca e Morabito di Africo. Un’operazione scattata nel maggio 2023, particolarmente complessa non solo per il numero dei provvedimenti eseguiti, ma anche per l’ingente quantitativo di sostanza stupefacente individuata, i sequestri di denaro e la rete associativa transnazionale sviluppata tra Italia, Germania, Belgio, Portogallo. Tonnellate di cocaina e milioni di euro per un giro dalle «risorse finanziarie importantissime». L’inchiesta, secondo quanto emerso, ha toccato i livelli più alti dell’organizzazione criminale, permettendo anche di ricostruire la fuga e la latitanza del super boss Rocco Morabito, detto “Tamunga” dopo la fuga dal carcere di Montevideo, in Uruguay, nel 2019. (m.r.)

Le richieste

BALLONE Massimo 20 anni

BRANDIMARTE Vincenzo 8 anni

BRUZZANITI Bartolo 20 anni

BRUZZANITI Leone 18 anni

BRUZZESE Vincenzo 8 anni

CALLIPARI Antonio 12 anni

CAPPELLETTI Carmine Amedeo 14 anni

CATANANTI Nicolino 12 anni

CONDOLUCI Carmelo 10 anni

COSTANZO Sebastian 14 anni

CRISTIANO Francesco 16 anni

DE LUGGO Giovanni 12 anni

FALZEA Giovanni 5 anni

FALZEA Rosario 8 anni

FICARA Giuseppe 14 anni

FOTIA Pietro 18 anni

GALATA’ Bruno 3 anni

CALATA’ Vincenzo 12 anni

GALLUZZO Benjamino 14 anni

GIAMPAOLO Antonio (cl ’83) 18 anni

GIAMPAOLO Antonio (cl ’94) 20 anni

GIAMPAOLO Giuseppe nato a Locri (RC) il 06.02.2000 18 anni

GIAMPAOLO Giuseppe nato a Locri il 26.08.2000 6 anni

GIAMPAOLO Sebastiano (cl ’64) 20 anni

GIORGI Bruno 20 anni

GIORGI Domenico (cl ’87) 18 anni

GIORGI Giuseppe (cl ’90) 18 anni

GIORGI Francesco 20 anni

GIORGI Salvatore 20 anni

GIORGI Sebastiano 15 anni

GIORGI Vincenzo 18 anni

GLIGORA Francesco 10 anni

GRILLO Giuseppe 14 anni

KOLGJOKAJ Indrit 12 anni

IANNACI Domenico 18 anni

LAROSA Vincenzo 16 anni

LEUZZI Filippo 20 anni

MAMMOLITI Antonio 10 anni

MAMMOLITI Domenico 20 anni

MAMMOLITI Francesco 20 anni

MAMMOLITI Giuseppe 20 anni

MARIA Antonio 9 anni

MOLLICA Domenico Antonio 16 anni

MOLLICA Leo 8 anni

MORABITO Carmelo 20 anni

MURDACA Michele 12 anni

NIRTA Antonio 12 anni

NIRTA Giuseppe 17 anni

NIRTA Marcello 17 anni

NIRTA Stefano 20 anni

OBRADOVIC Nebojsa 14 anni

PELLE Carmelo 12 anni

PELLE Sebastiano 18 anni

PELLICANO Cosimo 9 anni

PELLICANO Giuseppe Carmelo 10 anni

PELLICANO Paolo 12 anni

PERRE Francesco (cl’ 78) 10 anni

PERRE Rocco 8 anni

PERRI Francesco 10 anni

PIPERISSA Ivano 16 anni

PROCOPIO Chiara 6 anni

RASCHELLA’ Pietro 14 anni

REITANO Antonio 16 anni

ROMEO Antonio (cl’ 70) 20 anni

ROMEO Antonio, (cl’ 79) 14 anni

ROMEO Domenico, (cl’ 91) 14 anni

ROMEO Domenico 10 anni

ROMEO Sebastiano, (cl’ 77) 20 anni

ROMEO Sebastiano, nato a Locri (RC) il 17.03.1997 5 anni

ROMEO Sebastiano, nato a Locri (RC) il 21.08.1997 20 anni

RUGGERI Daniele 8 anni

RUGNETTA Rocco 14 anni

SCIPIONE Santo 12 anni

SCULLI Francesco 4 anni

STAITI Giuseppe 10 anni

STRANGIO Francesco (cl’ 66) 20 anni

STRANGIO Francesco 10 anni

STRANGIO Sebastiano 20 anni

STRANGIO Sebastiano (cl ’75) 15 anni

TASSONE Gregorio 16 anni

UTANO Sebastiano Junior 8 anni

