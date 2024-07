Servizio idrico integrato di Lamezia, approvato il piano: ecco le tariffe

dai comuni

LAMEZIA TERME Arrical, l’Authority per l’acqua e i rifiuti in Calabria, ha approvato il Piano economico finanziario proposto da Sorical per il perimetro del Comune di Lamezia Terme. Si tratta del Pef del 2024: le tariffe per Lamezia Terme sono uso domestico 12,2 euro, uso non domestico 12,2 euro, fognatura 49 euro, depurazione 9.8 euro (i dettagli si possono consultare nel file allegato alla fine dell’articolo). Sorical è subentrata nelle scorse settimane nella gestione del servizio idrico alla Lamezia Multiservizi Spa. Nella delibera l’Arrical spiega che “sebbene ne abbia avuto la titolarità, il precedente conduttore locale del S.I.I. non ha mai applicato, negli anni precedenti, il theta tariffario riconosciuto dalla metodologia tariffaria all’epoca vigente, generando un mancato adeguamento all’evoluzione dei costi. L’aumento conseguente al full cost recovery nel caso specifico di Lamezia Terme risulta pari a 15,77%, che si discosta di poco da quello massimo stabilito da MTI-4 e applicato come limite alla crescita progressiva delle tariffe di tutti i Comuni della Regione Calabria; pertanto, tale valore può essere ancora ritenuto adeguato anche ai fini della tutela dell’utenza”. Arrical ha quindi deliberato di “determinare pertanto il moltiplicatore tariffario per l’anno 2024 rispetto all’anno 2023 pari ad un valore di 1.1577, a garanzia del full cost recovery dei costi efficienti di gestione”.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato