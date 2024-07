Asp Cosenza, sì al bilancio 2022: l’esercizio si chiude con un utile di 2,5 milioni

i conti della sanità

CATANZARO Un utile d’esercizio di quasi 2,5 milioni: è questa una delle voci più significative del bilancio 2022 dell’Azienda sanitaria provinciale, le cui risultanze sono state approvate dal presidente della Regione, e commissario della sanità calabrese, Roberto Occhiuto. Il via libera al bilancio dell’Asp di Cosenza è contenuto in un decreto sottoscritto anche dai sub commissari Iole Fantozzi ed Ernesto Esposito. Secondo quanto emerge dal decreto, il risultato d’esercizio 2022 dell’Asp di Cosenza «riporta un utile d’esercizio pari ad euro 2.475.871,33»: tra le “voci” da segnalare 1,384 miliardi di valore della produzione e 1,332 miliardi di costi di produzione. Nel decreto la struttura commissariale invita l’Asp di Cosenza «a tenere conto» di alcune osservazioni: tra queste quelle di «completare l’attività di ricognizione e allineamento di tutti i dati relativi al patrimonio immobiliare entro la data del 31 dicembre 2024 data entro la quale, secondo i Dl 51 e 57/2023 dovranno essere adottati i bilanci pregressi all’esercizio 2022 non adottati; monitorare costantemente l’evoluzione del fondo rischi anche al fine di considerare l’eventuale ricalcolo del valore di copertura della passività potenziale in base all’andamento dei contenziosi; monitorare costantemente l’allineamento dei debiti v/fornitori sia con il partitario aziendale sia con la piattaforma dei crediti commerciali “Pcc”; completare tutte le attività necessarie a riconciliare il debito v/fornitori al 31 dicembre 2020 frutto dell’avvio del processo di circolarizzazione del debito verso i fornitori delle Aziende del Ssr; completare le attività di ricostruzione e relativa adozione dei bilanci ante 2022, così come previsto dal Dl 57». (a. c.)

