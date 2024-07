Barbieri: «Le modalità autoritarie della fusione umiliano i cittadini e sono una ferita per la democrazia»

verso la città unica

Tra pochi giorni il Consiglio regionale calabrese affronterà il tema dell’indizione del referendum consultivo obbligatorio per la fusione tra Cosenza, Rende e Castrolibero.

«Con l’associazione che presiedo, abbiamo contribuito alla realizzazione di innumerevoli Fusioni in tutto il Paese, ma non ci è mai capitata una fusione così “particolare” come quella in oggetto»: così Antonello Barbieri, presidente di Fccn (Fusione tra Comuni Coordinamento Nazionale). «Noi – aggiunge – siamo convinti, e l’esperienza lo dimostra, che le fusioni portano vantaggi quando sono capite e condivise da tutti i soggetti coinvolti. In questo caso sembra essere vero l’esatto contrario. Una fusione imposta, un criterio di valutazione del voto referendario assai discutibile, il clima teso e confuso che si è creato nelle città coinvolte e molto altro, mi inducono a chiedervi una riflessione, propedeutica alla individuazione di un nuovo percorso, inclusivo e ragionato. La nostra esperienza, se lo vorrete, è sin d’ora a disposizione. Ve lo chiedo davvero dal profondo del mio cuore, accogliete il mio invito, fatelo per i cittadini di Cosenza, di Rende e di Castrolibero, fatelo per il rispetto che tutti noi dobbiamo alle Istituzioni e fatelo anche per l’opzione “fusioni tra Comuni” che verrebbe appannata da una fusione forzata come è percepita sino ad ora».

«Noi, nei nostri scritti, non manchiamo mai di riportare queste parole: “Con le Fusioni i Cittadini diventano protagonisti del loro Futuro”. Fate vostra questa frase» conclude Barbieri.