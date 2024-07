Cortale, lutto cittadino per il gesto estremo di Antonino. «Non ci sono parole»

il lutto

CORTALE Una comunità sconvolta. Il sindaco e gli amministratori di Cortale esprimono su fb «immenso cordoglio alla famiglia Pellegrini per la prematura scomparsa del carissimo Antonino, stringendosi ad essa e assicurandole vicinanza e sostegno. Non ci sono parole per esprimere il vuoto che lascia, né per descrivere il dolore di questa perdita. Vogliamo ricordare Antonino per il suo spirito gentile e la sua grande sensibilità e dolcezza». Ieri il gesto estremo del ragazzo, «in circostanze tragiche – si legge nel messaggio dell’amministrazione comunale affidato ai social – che hanno segnato l’intera comunità locale».

Proprio su facebook il ragazzo aveva annunciato la sua volontà di porre fine alla propria esistenza.

La proclamazione del lutto cittadino nei giorni 19 e 20 luglio si protrarrà fino alla celebrazione dei funerali del giovane. Bandiere a mezz’asta e divieto di attività ludiche e ricreative per raccogliere nel silenzio una intera comunità sconvolta.