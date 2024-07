Campana, gli incendi minacciano il centro abitato – FOTO

sotto assedio

CAMPANA Dal pomeriggio di ieri Campana e il suo territorio sono teatro di una serie di incendi che stanno devastando gran parte del patrimonio boschivo minacciando l’abitato e danneggiando pesantemente alcune aziende. Le zone più colpite sono state Madonna delle Grazie, San Leonardo, c.da Scarcella e Ficuzza dove insistono molte delle attività produttive del territorio. Colpite in particolar modo l’azienda Campana Latte, che ha avuto danni al capannone industriale, agli impianti fotovoltaici e al parco automezzi, l’azienda Filippelli e gli apicoltori ed allevatori della zona. Si registrano danni anche al cimitero e al ripetitore della Telecom, con la conseguente difficoltà nel sistema delle telecomunicazioni.

Nel primo pomeriggio sono intervenute due squadre di Calabria Verde, una di San Giovanni in Fiore e una di Longobucco capitanata da Serafino Greco e i Carabinieri della Stazione di Campana comandati dal Maresciallo Antonio Bisanti che hanno lavorato al contenimento insieme ai cittadini campanesi e ai dipendenti delle aziende colpite che hanno fatto il possibile con i pochi mezzi a disposizione per cercare di evitare il peggio visto che l’incendio minacciava di propagarsi verso le abitazioni. Il Sindaco Agostino Chiarello ha subito allertato anche i Vigili del Fuoco, arrivati solo nel tardo pomeriggio, e la Prefettura per l’invio di canadair o elicotteri che però non sono arrivati. Proprio il mancato supporto aereo ha permesso al fuoco di propagarsi nonostante il lavoro faticoso delle forze di terra che hanno operato fino a tarda sera. Nella mattinata odierna sono programmati altri interventi.







Oltre a questo incendio se ne registra un altro in zona Serra dell’Acero – Casello Montagna che sta provocando danni importanti ad apicoltori e allevatori.





«La situazione è decisamente critica – ha commentato il Sindaco Chiarello – il territorio e il suo tessuto produttivo hanno subito danni ingenti e siamo riusciti per fortuna ad evitare il peggio. Voglio ringraziare Calabria Verde e Serafino Greco per il grande lavoro svolto, i Carabinieri, così come ringrazio i miei concittadini che si sono spesi senza sosta con pochissimi mezzi a disposizione per combattere il pericolo. Attendiamo i nuovi interventi nella giornata odierna e poi ci rimboccheremo le maniche per cercare soluzioni e riparare i danni che la nostra gente ha subito. Quello che ci auguriamo fin da subito è un miglioramento nel sistema di prevenzione e un potenziamento delle risorse, Greco e i suoi uomini hanno fatto un lavoro enorme ma ci vogliono più mezzi per poter garantire il controllo di un territorio così vasto». (redazione@corrierecal.it)

