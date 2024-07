Incendi, prosegue la campagna con i droni del presidente Occhiuto – VIDEO

Il post

CATANZARO – Un nuovo video è stato pubblicato sul profilo social del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, che ha come oggetto identificare e fermare i piromani, con l’utilizzo dei droni. “È ora di finirla! Guardate i primi 34 idioti beccati grazie ai droni” è quanto scrive il governatore Occhiuto in un post al quale è allegato un video che riprende alcuni incendiari. Nel post anche un report delle attività del 2024 che non riguarda esclusivamente gli incendi, ma tutti i reati ambientali scoperti grazie ai droni. Trentaquattro incendiari identificati, 50 segnalazioni precoci di incendi, 100 casi di abbandono rifiuti, 15 accertamenti di scarichi non autorizzati. Per il contrasto a questi reati sono state utilizzate 63 squadre regionali dislocate sul territorio, 25 droni, 26 autobotti, 37 pickup muniti di riserva idrica, 10 squadre dei vigili del fuoco, squadre dei forestali. E ancora, 4 elicotteri della flotta regionale, 4 canadair, 2 elicotteri Ericsson s64 e 2 elicotteri della flotta di Stato, 45 direttori delle operazioni di spegnimento regionali complessivi, 10 Dos dei vigili del fuoco al giorno, 50 operatori nelle sale operative antincendio e control room, 43 squadre di associazioni e 90 squadre di volontari. (E.M)

