“Overture”, individuato un gruppo criminale con a capo Alfonsino Falbo

le motivazioni

COSENZA Pentiti ritenuti credibili, intercettazioni e un quadro cristallino sulla presenza di un contesto associativo caratterizzato da una struttura verticistica, con distribuzione di compiti e ruoli tra gli associati, e con organizzazione di mezzi con «l’intento di commettere una serie indeterminata di reati concernenti gli stupefacenti». E’ questo, in buona sostanza, il resoconto delle oltre 600 pagine di motivazione della sentenza emessa al termine del processo di primo grado scaturito dall’inchiesta “Overture“, celebrato dinanzi il Tribunale di Cosenza. I giudici mettono nero su bianco, i motivi che hanno condotto alla condanna degli imputati, al riconoscimento dell’esistenza di una associazione dedita al narcotraffico ed alle estorsioni. Dall’inchiesta coordinata dalla Dda di Catanzaro era emerso il modus operandi della mala cosentina –decisa a mettere le mani sui lavori di ampliamento dell’Ospedale “Annunziata”, sugli interventi di ammodernamento del sistema di illuminazione del campus universitario Unical di Rende e sulle opere di restauro del Convento di San Francesco di Paola a Spezzano della Sila, attraverso una intensa attività estorsiva nei confronti delle imprese assegnatarie dei lavori. Gli investigatori, nell’attività di indagine cristallizzeranno anche una serie di episodi legati al traffico di droga.

Le caratteristiche dell’associazione

Elementi caratterizzanti l’associazione, sono stati raccolti grazie anche alle ricostruzioni in aula fornite dai collaboratori di giustizia e alla attività di intercettazione. Per il Collegio giudicante «si delineano tutte le caratteristiche dell’associazione contestata, costituita dagli elementi naturalistici tipici» come la presenza di «soggetti (capi, organizzatori, partecipanti in funzione pure sovraordinata rispetto ai collaboranti esecutori materiali), territorio (individuato per distribuzione geografica, correlata a soggetti a competenza territoriale limitata e a competenza funzionale stabilita), fine di impresa (acquisto, cessione di stupefacenti, ed altri reati) con sinallagma economico a caratterizzazione criminale di accumulazione di capitale». A tal proposito le narrazioni fornite dal pentito Alberto Novello appaiono «credibili e attendibili».

Il gruppo

Per i giudici, gli elementi raccolti nella fase dibattimentale hanno consentito l’individuazione di un “gruppo” facente capo a Alfonsino Falbo, dedito – dal 2012 al 2020 – «allo spaccio di sostanze stupefacenti: cocaina, hashish e marijuana». Del gruppo, come si legge nelle motivazioni della sentenza, farebbero parte Sergio Raimondo, Riccardo Gaglianese, Massimo Imbrogno, oltre agli spacciatori al minuto».

Le condanne in primo grado

Claudio Altomare 900 euro di multa

Francesco Amendola 1 anno e 6 mesi

Gaetano Bartone 6 anni e 9 mesi

Dimitri Bruno 8 mesi

Giuseppina Carbone 6 anni e 10 mesi

William Castiglia assolto

Egidio Cipolla 6 anni e 7 mesi

Silvio Donato assolto

Alessandro Esposito 900 euro di multa

Mario Esposito 900 euro di multa

Alfonsino Falbo 17 anni e 6 mesi

Manuel Forte 6 anni e 9 mesi

Massimo Fortino 1 anno e 6 mesi

Alfredo Fusaro 8 mesi

Gianfranco Fusaro 6 anni e 8 mesi

Riccardo Gaglianese 17 anni e 5 mesi

Luca Imbrogno 10 mesi

Massimo Imbrogno 12 anni e 2 mesi

Vittorio Imbrogno 2 anni e 8 mesi

Vincenzo Laurato 10 anni e 8 mesi

Francesco Le Piane 900 euro di multa

Carmine Lio 3 anni e 20 giorni

Pietro Mazzei 3 anni e 6 mesi

Umberto Mazzei 10 mesi

Ottavio Mignolo 1 anno e 6 mesi

Cesare Quarta 6 anni e 6 mesi

Gianfranco Sganga 6 anni e 2 mesi

(f.benincasa@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato