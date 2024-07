Poker del Cosenza alla Roma Primavera. Ma a colpire è la doppia assenza Tutino-Marras

l’amichevole

CASCIA A colpire maggiormente della prima amichevole stagionale del Cosenza calcio disputata oggi pomeriggio contro la Roma Primavera nel ritiro di Cascia, sono state soprattutto le assenze di Gennaro Tutino e Manuel Marras. Assenze che in entrambi i casi sono state giustificate sul sito ufficiale del club con la dicitura “affaticamento muscolare“, mentre per quanto riguarda le altre defezioni, si è scritto di recupero post rottura tendine di Achille (Martino e Sgarbi), recupero post intervento spalla (Venturi e Cimino), trauma alla caviglia (Lavardera), recupero da influenza (D’Urso). Ovvio immaginare che le assenze di Tutino e Marras preannuncino le loro prossime cessioni. Ma se nel caso dell’attaccante napoletano già da tempo, dopo il riscatto del club dal Parma, si sta parlando di addio al Cosenza calcio (su di lui ci sono soprattutto Sampdoria e Sassuolo), il “caso” Marras sarebbe emerso negli ultimi giorni come un fulmine a ciel sereno. Il forte esterno rossoblù avrebbe infatti manifestato alla società silana la sua intenzione di accasarsi altrove. Insomma, quella che si sta verificando nel Cosenza calcio è una vera e propria rivoluzione rispetto alla squadra dello scorso anno. Dopo i vari Meroni, Calò, Voca, Antonucci e Zuccon, anche Tutino e Marras a breve potrebbero salutare.

La partita con la Roma Primavera

Per la cronaca la partita contro la formazione Primavera della Roma è terminata 4-1 per i Lupi in virtù delle reti siglate da Caporale, Zilli (doppietta) e Contiero per il Cosenza e Zefi per i giallorossi. Alvini ha mandato in campo una formazione ricca di volti nuovi. Questo l’undici iniziale: Micai, Hristov, Camporese, Caporale, D’Orazio, Kouan, Florenzi, Rizzo Pinna, Ciervo, Novello, Zilli. Al 10′ Cosenza in vantaggio con Caporale di testa su calcio d’angolo battuto da Florenzi. Al 26′ arriva il raddoppio del Cosenza. cross di Ciervo dalla destra e colpo di testa potente e preciso di Zilli. Al 35′ tris del Cosenza. Ancora Zilli a segno, con un bel tiro da fuori area. Nella ripresa Alvini manda in campo dall’inizio Baldi, Dalle Mura e Contiero. Al 27′ Florenzi innesca Contiero, che segna da fuori area il 4-0. Al 29′ altro assist di Florenzi per Barone, che colpisce il palo. Al 32′ la Roma accorcia le distanze con il rigore trasformato da Zefi. (redazione@corrierecal.it)

















Il tabellino

COSENZA: Micai (1′ st Baldi), Hristov, Camporese (1′ st Dalle Mura), Caporale (8′ st Gyamfi), D’Orazio (11′ st Barone), Kouan, Florenzi, Rizzo Pinna (11′ st Begheldo), Ciervo (23′ st Charlys), Novello (1′ st Arioli), Zilli (1′ st Contiero). A disp.: Lai. All. Alvini.

ROMA PRIMAVERA: Marcaccini, Lulli, Ienco, Di Nunzio, Mirta, Seck, Coletta, Della Rocca, Mlakar, Ivkovic, Nardozi. A disp.: Stomeo, Obleac, Romano, Terlizzi, Ragone, Zefi, Surricchio, Litti, Misitano, Solbes, Marazzotti. All. Falsini.

ARBITRO: Mammoli di Perugia. Assistenti Foglietta e Innocenzi di Foligno.

RETI: 10′ pt Caporale, 26′, 35′ Zilli; 26′ st Contiero, 32′ Zefi (rig.).

Foto Cosenza calcio

