Comune di Catanzaro, “tagliando” in corso. Fiorita: «La priorità è la rottura con il passato»

“grandi manovre” politiche

CATANZARO Prime interlocuzioni con le forze politiche – tutte – per un “tagliando” amministrativo ma anche politico al Comune di Catanzaro. Come aveva annunciato nelle scorse settimane, il sindaco Nicola Fiorita ha avviato la verifica sul perimetro della maggioranza che sostiene la sua Giunta e anche sui punti del programma alla guida della città. Uno step dettato da due motivi: il primo è la necessità di una revisione periodica dell’azione di governo anno per anno – nel 2023 sempre in estate il primo “tagliando” – e il secondo alcune novità che sul piano politico hanno ridisegnato nuovi scenari aprendo una profonda riflessione nel centrosinistra catanzarese, come il passaggio ufficiale a Forza Italia di uno degli azionisti di maggioranza della Giunta Fiorita, Antonello Talerico, consigliere regionale e comunale.

Il “tagliando” al Comune

Nei giorni scorsi Fiorita ha tenuto i primi incontri, tra cui quello con una delegazione del Pd (che da tempo sta chiedendo al sindaco di spostare di più il baricentro della maggioranza verso il centrosinistra), altri sono in programma nei prossimi giorni: con il Pd a quanto risulta ci si è aggiornati a metà settimana. Ecco il bilancio delle prime interlocuzioni da parte di Fiorita, che poi ribadisce la linea che intende seguire: «Mi sembra – esordisce Fiorita – che comunque già da questo primo giro emerga una fortissima condivisione dei punti, pochi peraltro, che ho individuato come fondamentali, cioè ribadire la condivisione del programma e della natura di cambiamento radicale rispetto all’esperienza passata. Quindi adesso faremo altre valutazioni, ma finora sono incontri sereni e positivi da questo punto di vista, mi sembra che ci siano buoni presupposti».

Il no all’autonomia differenziata

Fiorita parla a margine della raccolta delle firme avviata a Catanzaro per il referendum abrogativo dell’autonomia differenziata, tema che lo sta vedendo da mesi in prima fila e negli ultimi giorni in aperta polemica, insieme agli altri sindaci di centrosinistra dei capoluoghi di provincia, con la presidente dell’Anci Rosaria Succurro: «Ho molto rispetto per le istituzioni per questo – spiega il sindaco – ho cercato in tutti i modi e ho sperato in tutti i modi che l’Anci Calabria potesse rappresentare le istanze dei sindaci dando seguito a quello che ha detto anche il presidente Occhiuto, esprimendo dubbi forti su una legge che a nostro avviso non è una legge qualsiasi ma ipoteca il futuro del Sud e dell’Italia. Invece ci è stato presentato un documento che sembrava scritto da Tajani e da Salvini e che in qualche modo serviva soltanto a diluire i tempi. Io – sostiene poi Fiorita – ho anche rispetto per noi stessi e per la comunità che rappresento e quel documento lo riteniamo una presa in giro: se si è contro questa legge si raccolgono le firme per il referendum o si cercano di valutare tutte le ipotesi per impugnare la legge come stiamo facendo noi. Se l’Anci va su una strada che per noi non è adeguata alla partita in gioco, noi andiamo su un’altra strada». (c. a.)

