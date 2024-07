Cosenza, dalla prossima settimana 4 nuovi autobus ibridi in circolazione

Trasporto pubblico

COSENZA Dalla prossima settimana in città circoleranno quattro nuovi autobus Amaco. L’azienda di trasporto pubblico cosentina, dichiarata fallita, potrà operare fino al 30 settembre prossimo. Nel frattempo, l’azienda ha versato oltre 100 mila euro a Cometra, il 10% del costo di 4 autobus (il resto è a carico della Regione) e sta procedendo con le pratiche amministrative per la messa in esercizio. Gli autobus sono già nel deposito dell’Amaco e dovrebbero iniziare a circolare nei prossimi giorni. I nuovi mezzi sono lunghi 8 metri, hanno una capacità di carico di 52 passeggeri e un’autonomia di 300 km. I mezzi ibridi, complessivamente 20, rientrano nel piano regionale di rinnovo dei bus, per un investimento complessivo di oltre 5.480.000 euro. Intanto, il prossimo 19 agosto scadrà l’asta per acquisire il ramo d’azienda Amaco. L’asta è stata aperta ufficialmente e si potrà depositare un’offerta partendo da un prezzo base di poco superiore ai 5 milioni e settecento mila euro (per l’esattezza 5.701.233,00), pari al valore di stima del ramo “TPL” indicato nella Relazione di Stima del prof. Alfonso Di Carlo. Secondo quanto si apprende, la procedura avviata da Amaco non piace ai sindacati perché tutelerebbe solo i lavoratori del trasporto pubblico, ma al momento nessuna sigla sindacale si è espressa in merito. (E.M)

