Intimidazione Video Calabria, parla Gaetano: «È un attentato al lavoro di 20 famiglie» – VIDEO

l’intervista

CROTONE «È un mondo che sta cambiando. Qualche balordo evidentemente, e ce ne sono tanti in giro, ha pensato bene di mettere fuoco alla nostra auto, è evidente che è indirizzato alla televisione perché l’auto è un’auto dell’azienda, parcheggiata in uno stallo destinato ai mezzi di Video Calabria concesso dal Comune qualche mese fa sotto la nostra sede»: così Salvatore Gaetano, editore di Video Calabria, commenta l’intimidazione della notte scorsa ritenendo che non si tratti di un messaggio «personale» o «rivolto a nessuno di noi perché altrimenti avrebbero evidentemente messo fuoco ad altre auto, auto personali».

«Un attentato al lavoro di 20 famiglie»

Sull’identikit di un possibile autore del gesto, Gaetano ammette «stento ad immaginare o a pensare a qualcuno o a qualcosa perché le attività che portiamo avanti sono sotto la luce del sole, sono attività pulite, tranquille, non rivolte sicuramente a denigrare o attaccare nessuno, per cui non riesco a capire, non immagino. Stanotte – racconta l’editore del network con sede a Crotone – quando sono sceso, chiamato dalla polizia, chiaramente ero esterrefatto perché non riesco a immaginare che qualcuno possa nel XXI secolo attentare, attraverso l’incendio ad una autovettura, al lavoro delle 20 persone che operano su Videocalabria, non solo quindi quelle dell’editore, della mia famiglia, della famiglia Riga che rappresento, proprietaria della televisione».

Sull’attività in Regione e sui contenuti della testata

Gaetano non nasconde lo spaesamento e l’incredulità: «Non riesco ad immaginare altro, non lo so» mentre sull’eventuale ruolo avuto dalla sua attività di consulente in Regione nega: «Ritengo non ci siano legami perché è un impegno rivolto ad attività che il Presidente della Regione Calabria affida a me ma che sono rivolte specificatamente ad attività legate a progetti strategici di comunicazione. Ritengo di no, però tutto è possibile ormai… Non sarà certamente l’incendio di un’automobile di Video Calabria – aggiunge – a rallentare e a stoppare la nostra attività giornalistica, perché qui in azienda abbiamo sei giornalisti che quotidianamente svolgono attività non solo di giudiziaria, anzi giudiziaria forse molto poco, ma di promozione, di valorizzazione». Di qui la tendenza di Salvatore Gaetano a «escludere che ci possa essere qualcosa legato all’attività dei nostri giornalisti».

I precedenti di 35 anni fa

È ovvio che la mente va al 1987-1988, a degli episodi già evocati a caldo dalla testata crotonese nel momento stesso in cui sul proprio sito ha dato notizia del rogo: «Abbiamo avuto attentati dinamitardi su otto postazioni, due attentati all’interno della nostra sede nella centralissima piazza Pitagora, due autovetture bruciate, cavi tagliati a due postazioni». Si parla di oltre 10 attentati. «La mente va lì, è evidente erano altri tempi. Oggi i tempi sono cambiati, piazza Pitagora avrà credo qualcosa come mille telecamere poste in ogni angolo», aggiunge in riferimento ai soggetti che si vedono dalle immagini delle telecamere muoversi attorno alla macchina e mettere fuoco.

Le telecamere

Gaetano la notte scorsa ha lasciato che la polizia scientifica facesse le proprie verifiche, «non mi sono neanche avvicinato alle nostre telecamere – spiega – perché ero molto infastidito, però stamattina si va avanti e proseguiremo nella nostra attività quotidiana. Il programma di oggi era già bello e stabilito e proseguiremo con quello, poi sul resto ci penserà la magistratura ma soprattutto gli uomini della questura che già stanotte erano al lavoro».