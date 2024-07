Sangineto: 40enne ferito ad un fianco, avviate le indagini

L’accaduto

COSENZA Ferito e finito in un dirupo chiama i soccorsi e viene trasportato in ospedale. È successo la notte scorsa a Sangineto. Il protagonista è un 40enne con piccoli precedenti penali con ferite da taglio nel fianco sinistro. Secondo quanto ricostruito, l’uomo ha chiamato il 118 e sul posto sono arrivati anche i carabinieri della stazione di Bonifati coadiuvati da quelli della Compagnia di Scalea. Il ferito è stato trasportato in ospedale a Cosenza per le cure del caso e non è in pericolo di vita. Al momento è stato poco collaborativo e non ha fornito elementi utili ai carabinieri che hanno avviato le indagini. Il fatto sarebbe accaduto nei pressi di un noto locale notturno, ma al momento non ci sono elementi per determinare se si tratti di una lite o un agguato avvenuto proprio all’interno della discoteca. (E.M.)

