Limbadi, disposto il dissequestro di 32 auto sportive

il caso

CATANZARO Un‘operazione di polizia a Limbadi nel febbraio 2019 aveva portato al sequestro di un intero parco auto di veicoli storico sportivi intestate alla concessionaria Rizzo Race Motor Sport con sede a Limbadi, considerate in completo stato di abbandono. I carabinieri avevano proceduto al sequestro preventivo di 32 autoveicoli con numerosi parti di ricambio e altro materiale appartenente alle autovetture ed hanno denunciato il suo titolare Giuseppe Rizzo per i reati ambientali di gestione illecita di veicoli fuori uso e per realizzazione di discarica abusiva. Oggi, il Tribunale di Vibo Valentia (giudice Maccarrone), dopo una lunga attività istruttoria che ha visto l’escussione di diversi testimoni e due consulenti tecnici della difesa, uno ingegnere ambientale esperto in gestione di rifiuti speciali ed uno esperto in valutazione e conservazione di auto storiche, ha assolto l’imputato assistito dall’avvocato Domenico Tripaldi del foro di Vibo Valentia, perché il fatto non sussiste, disponendo l’immediato dissequestro dei veicoli e delle aree su cui insistevano detti veicoli. (redazione@corrierecal.it)