Varì: «Nella nautica la Calabria non più una rivelazione ma una certezza»

SALONE NAUTICO DI GENOVA

L’industria nautica da diporto calabrese torna al centro dell’attenzione mondiale con il Salone Nautico Internazionale di Genova, in programma fino al 24 settembre. Quella di quest’anno è un’edizione di conferme e di consolidamento di un settore in cui i numeri della crescita rimangono a due cifre, che ha preso il via il 19 settembre con la tradizionale cerimonia dell’alzabandiera, alla presenza del presidente del Senato, Ignazio La Russa.

«Ogni anno – ha dichiarato l’assessore allo Sviluppo economico della Regione Calabria, Rosario Varì, al termine dei primi due giorni della 64esima kermesse nautica – il Salone di Genova stupisce e mostra a stakeholder e visitatori di tutto il mondo i grandissimi risultati di un settore che sta andando ‘a gonfie vele’. Il comparto, infatti, rappresenta una parte significativa anche per l’economia calabrese, in quanto l’incidenza del valore aggiunto e degli occupati dell’economia del mare sul totale dell’economia della regione è pari a poco meno del 5%. Proprio per questo abbiamo deciso di supportare le imprese del comparto nautico anche qui a Genova, contribuendo in tal modo -oltre che con le diverse misure finanziarie di cui tante pmi del settore hanno beneficiato – all’internazionalizzazione delle nostre imprese: uno sforzo che sta dando frutto sempre maggiori, tant’è vero che l’incremento annuale dell’export calabrese vanta numeri a due cifre ed è sul podio tra le regioni italiane».

«Peraltro – ha evidenziato Varì – questa fiera internazionale rappresenta una bella vetrina anche per i Porti, che abbiamo voluto ospitare all’interno della collettiva regionale e che costituiscono molte volte il punto di accesso dei diportisti per visitare sia i borghi marinari che i territori più interni della Calabria, ricchi di arte, bellezza, cultura e prodotti enogastronomici. Per sostenere al meglio tale opera di promozione territoriale abbiamo confezionato un claim, ‘ti Porto in Calabra’, che vuol essere un invito a visitare la nostra Regione e che è stato peraltro molto apprezzato dai visitatori, i quali, all’interno del nostro stand, rinnovato e molto elegante, hanno potuto apprezzare, su un ledwall imponente, meravigliose immagini dei luoghi più suggestivi del nostro territorio».

«È stato inoltre bello ascoltare come anche lo sport legato al mare cresce in Calabria, grazie alle importanti regate che si tengono a Crotone, come evidenziato dal Club velico della città pitagorica, e dai mondiali giovanili di kitesurf che si svolgono a Gizzeria. La contemporanea presenza di Enti, imprese e associazioni presso lo stand regionale, nonché i talk che si sono tenuti, hanno costituito – ha rimarcato infine l’assessore Varì – momenti significativi per fare rete e consolidare sinergie per i tanti attori dell’economia del mare».

La Calabria a Genova

La Regione Calabria quest’anno si è presentata al Salone di Genova con uno stand completamente rinnovato, e pensato per mostrare ai visitatori – in ledwall lungo sette metri – le bellezze della Calabria. Importante la presenza del presidente Autorità portuale di Gioia Tauro, Andrea Agostinelli. Nel padiglione Calabria sono ospitati, tra gli altri, i porti di Cetraro, Roccella Ionica, Vibo Valentia, l’Autorità di sistema portuale dei mari Tirreno meridionale e Ionio, i laghi di Sibari in un connubio ideale tra turismo, natura, cultura. Ampi gli spazi dedicati agli operatori calabresi, predisposti sia per incontrare i principali produttori e cantieri nazionali ed internazionali e sviluppare opportunità commerciali e di crescita, sia per promuovere il territorio. All’interno del padiglione Calabria una due giorni scadenzata da un programma ricco di spunti ed occasioni riflessione, con un parterre di ospiti che, insieme all’assessore Varì, hanno argomentato su tematiche come, ad esempio, “Porti ‘vecchi’ e nuovi, traffici mondiali e crociere: la Calabria crocevia del Mediterraneo” e “Nautica, diporto e sport di mare: la Calabria diventa protagonista”. Tra gli ospiti: Andrea Agostinelli, presidente Autorità portuale di Gioia Tauro, Cataldo Minò, sindaco di Cariati, Luigi Guaragna, presidente Associazione Laghi di Sibari, Gianluca Ruperto, Club velico Crotone, Nadia Pugliese, direttrice Porto di Cetraro, Fabio Colivicchi, giornalista, Direttore del Magazine “Saily”, Paolo Praticò, dg dipartimento regionale Sviluppo economico ed Internazionalizzazione.

