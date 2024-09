Il Picerno a valanga sul Crotone, finisce 5-2

serie c

PICERNO Pesante ko del Crotone sul campo del Picerno che si impone per 5-2. Un ritorno a casa contro il suo vecchio club amaro per mister Emilio Longo, alla terza sconfitta in campionato su cinque gare disputate. Padroni di casa in vantaggio già al 7′: Energe calcia al volo in area con Armini che è sfortunato a deviare nella propria rete. Al 30′ arriva il pari dei pitagorici. Corner dalla destra battuto da Oviszach con Cargnelutti che anticipa tutti e di testa firma l’1-1. Al 36′ Picerno di nuovo in vantaggio. Energe si infila alle spalle dei i difensori pitagorici e supera D’Alterio. Cinque minuti dopo arriva il 3-1. Esposito entra in area e tenta di dribblare D’Alterio che cerca di intervenire sulla palla ma l’arbitro assegna il rigore. Dal dischetto Maiorino spiazza il portiere rossoblù. Nei minuti di recupero del primo tempo il Picerno cala il poker ancora con Energe. A inizio ripresa il Crotone spinge e accorcia già al 51′ le distanze con Gomez. Summa non trattiene la palla a terra e l’attaccante è il più veloce di tutti a raccogliere la sfera e timbrare, col sinistro, il suo 91º gol in carriera. Al 75′ i padroni di casa chiudono il match. A segno Volpicelli con un sinistro preciso dalla lunetta.

Il tabellino

PICERNO: Summa; Pagliai (34’st Papini), Gilli, Allegretto, Guerra; Franco, De Ciancio (34’st Pitarresi); Energe (Vitali), Petito, Esposito (16’st Volpicelli); Maiorino (16’st Santarcangelo). A disp. : Merelli, Seck, Ragone, Santi, Cecere, Cardoni. All. Tomei

CROTONE: D’Alterio; Guerini, Cargnelutti (1’st Di Pasquale), Armini, Giron; Silva, Gallo (37’st Stronati), Vitale (37’st Schirò); Spina (8’pt Tumminello), Gomez, Oviszach (27’st Aprea). A disp. : Sala, Martino, D’Aprile, Rispoli, Akpa Akpro, Cantisani, Rojas, Kostadinov, Chiarella. All. Longo

ARBITRO: Calzavara di Varese

MARCATORI: 7’pt autorete Armini (P), 30’pt Cargnelutti (C), 35’pt e 47’pt Energe (P), 43’pt rig. Maiorino (P), 30’st Volpicelli (P)

NOTE: Ammoniti Pagliai (P), De Ciancio (P), D’Alterio (C), Gallo (C).

