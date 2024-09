Reggina e Vibonese si rialzano: Città di Sant’Agata e Locri ko. Perde il Sambiase

calcio

Si rialza la Reggina di mister Pergolizzi dopo l’inatteso ko casalingo di domenica scorsa contro la capolista Scafatese. E lo fa fuori casa, sul campo del Città di Sant’Agata con un netto 3-1. Protagonista assoluto del match Barranco, autore di una bella doppietta già dopo 45 minuti di gioco, precisamente al 7′ (portiere superato e palla in rete) e al 31′ con un tiro al volo di destro. A inizio ripresa i padroni di casa provano a rialzarsi accorciando le distanze con Nunzi, dopo appena due minuti di gioco, ma al 58′ ci pensa capitan Barillà a chiudere i giochi per il 3-1 finale direttamente su calcio di rigore.

Si rialza alla grande anche la Vibonese di mister Facciolo che vince il derby contro il Locri, primo a punteggio pieno prima dell’inizio della gara. Ai rossoblù basta un gol al 71′ di Piero Terranova per vincere la prima partita stagionale e raggiungere quota 4 punti in classifica. Abbandona la vetta della classifica anche il Sambiase che lascia i tre punti sul campo del Pompei. I gol vittoria portano le firme di Di Piazza e Petta.

