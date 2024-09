Catanzaro, la regista Pavone incontra il pubblico per la proiezione di “Quasi a casa”

in agenda

CATANZARO Un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti del cinema. Mercoledì 25 settembre il Cinema Teatro Comunale, diretto da Francesco Passafaro, ospiterà un evento speciale: la giovane e promettente regista Carolina Pavone sarà presente in sala per salutare e dialogare con il pubblico in occasione della proiezione del suo film “Quasi a casa”. La regista incontrerà gli spettatori prima delle due proiezioni in programma alle ore 18 e alle 20, creando un momento di scambio diretto con il pubblico. Sarà un’occasione unica per conoscere meglio il processo creativo che ha dato vita a questo film originale, che esplora con delicatezza e profondità temi come la crescita, le sfide della vita adulta e la ricerca di un senso di appartenenza. “Quasi a casa”, distribuito da Fandango + Circuito Cinema e prodotto da Sacher Film e Vivo Film in collaborazione con Rai Cinema, è un racconto intimo e affascinante sul rapporto complesso tra due donne, Caterina e Mia, interpretate rispettivamente da Maria Chiara Arrighini e Lou Doillon. La narrazione si sviluppa attraverso tre capitoli, ciascuno scandito da momenti di crescita e disillusione che condurranno Caterina verso una nuova consapevolezza di sé. Carolina Pavone, classe 1994, ha esordito come regista proprio con questo lungometraggio, dopo aver lavorato come assistente alla regia per Nanni Moretti nei film “Mia madre”, “Tre piani” e “Il sol dell’avvenire”. “I personaggi di Caterina e Mia – racconta Pavone – hanno iniziato a prendere forma nella mia testa quando anch’io stavo cercando la mia strada nella vita adulta. È stato il loro rapporto indefinito a catturare la mia attenzione e a spingermi a esplorare questa dinamica unica.” Con un cast che include Michele Eburnea, Stefano Abbati, Lucrezia Mandolesi, Teodoro Giambanco e Francesco Bianconi dei Baustelle, e con le musiche firmate da Coca Puma, “Quasi a casa” promette di affascinare il pubblico con il suo racconto autentico e universale. Il Cinema Teatro Comunale di Catanzaro invita tutti a partecipare a questa serata dedicata al grande cinema d’autore, per sostenere il talento emergente di Carolina Pavone e vivere un’esperienza cinematografica ricca di emozioni. Appuntamento, quindi, con la regista alle 17.30 e alle 19.45.

