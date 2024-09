A Catanzaro il congresso della Rete Diabetologia Pediatrica calabrese

in agenda

CATANZARO Il 27 e 28 settembre si terrà all’Hotel Guglielmo di Catanzaro il XIII Congresso della Rete Diabetologia Pediatrica Calabrese, un evento di grande importanza scientifica dal titolo “KICK Off: la nuova era della Diabetologia Pediatrica”. Durante il congresso, verranno affrontati temi cruciali per la diabetologia e l’endocrinologia pediatrica, discipline sempre più rilevanti a causa del continuo aumento di casi di patologie diabetiche tra i bambini e gli adolescenti. Il dottor Felice Citriniti, tra i responsabili scientifici del congresso assieme al professor Dario Iafusco e al dottor Francesco Mammì, ha sottolineato l’importanza del congresso e i suoi obiettivi: “La diabetologia e l’endocrinologia pediatrica sono discipline di grande attualità, considerando il costante aumento delle patologie diabetiche registrato negli ultimi anni. L’obiettivo di questo congresso è discutere le più recenti novità in termini di diagnosi, prevenzione e gestione delle malattie diabetologiche, nonché le sfide che dovremo affrontare nel prossimo futuro”. Citriniti ha inoltre sottolineato una grande novità che sarà in discussione in questa edizione: “Un aspetto particolarmente rilevante è che, per la prima volta in Italia, e siamo i primi al mondo, è stato approvato lo screening combinato per diabete e celiachia”. Il congresso vedrà la partecipazione di relatori di altissimo profilo, tra cui il Professor Dario Iafusco da Napoli, una delle figure più rilevanti nel campo della diabetologia pediatrica. Saranno presenti anche il Professor Franceschi da Trento e il Professor Riccardo Bonfanti dell’Ospedale San Raffaele di Milano. “Avremo con noi anche il Professor Claudio Maffeis da Verona, che tratterà principalmente temi legati all’obesità e al diabete,” ha aggiunto Citriniti. Un altro ospite di rilievo sarà il Professor Piero Marchetti da Pisa, che terrà un intervento sulle terapie innovative basate sulle cellule staminali, una delle frontiere più promettenti per il trattamento del diabete. Inoltre, Concetta Irace, parteciperà venerdì pomeriggio con una sessione dedicata alla “tecnologia nel diabete in transizione”, un tema cruciale per il passaggio dei pazienti pediatrici al trattamento adulto. Il congresso includerà anche una sessione infermieristica, in cui si tratteranno aspetti pratici della gestione del diabete, come la chetoacidosi, l’uso dei sensori e delle tecnologie, l’alimentazione e il conteggio dei carboidrati. Questa sessione sarà guidata dagli infermieri con dimostrazioni pratiche, per fornire un supporto concreto alla comunità medica e infermieristica. Citriniti ha infine anticipato un momento di particolare rilievo nel programma: “Ci sarà una prestigiosa lettura magistrale a cura del dottor Giuseppe Raiola, primario del nostro reparto, che ci illustrerà le sfide e le caratteristiche del bambino e dell’adolescente del terzo millennio”. L’evento rappresenta un’occasione straordinaria di confronto e aggiornamento per i professionisti del settore, con l’obiettivo di migliorare la qualità della diagnosi e del trattamento delle patologie diabetiche e favorire lo scambio di conoscenze tra esperti di fama internazionale. La segreteria organizzativa del congresso è dell’Agenzia Present&Future.