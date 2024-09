Auto finisce fuori strada, incidente stradale Ss 106 a Crotone

il sinistro

CROTONE Oggi alle ore 10:20 circa una chiamata alla sala operativa dei Vigili fuoco di Crotone segnalava in incidente stradale sulla vecchia SS 106 in via degli Eucaliptus, immediatamente una squadra con due mezzi si avviava dal comando di Crotone.

All’arrivo sul posto, nel punto segnalato vi era una vettura Wolkswagen Golf uscita fuori strada e finita in un canalone di scolo, all’interno della stessa una sola persona A.G. del 1952 originario di Crotone impossibilitato ad uscire. Vista l’altezza del canalone si usava per il recupero anche una scala italiana per poter portare a livello strada e consegnare il malcapitato ai sanitari del 118, per i rilievi del caso sul posto anche carabinieri e polizia.