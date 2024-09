Ita Airways promuove la Calabria: «Mare cristallino» – VIDEO

turismo

«Reggio Calabria, dove il fascino del mare cristallino si fonde con le meraviglie dell’antichità». Il volto dei Bronzi di Riace, il lungomare e le stradine di Chianalea: ITA Airways pubblicizza la Calabria sui social, con un video della serie “Time to fly” dedicata alle meraviglie del nostro paese. Nel filmato si suggerisce lo scalo a Reggio Calabria, dove opera la compagnia, come punto d’inizio per immergersi in tutta la storia e cultura della Calabria. «Passeggia lungo il suo celebre lungomare, ammira i tramonti sullo Stretto di Messina e immergiti nell’arte e nella storia dei Bronzi di Riace» recita la didascalia. Ma nel video anche altri suggestivi posti calabresi: la chiesa di Piedigrotta a Pizzo, Pentedattilo e Tropea.

