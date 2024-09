La “Calabria con i miei occhi”, i ragazzi autistici riconoscono «la bellezza»

la festa a Cosenza

COSENZA Un progetto vulcanico, come la compianta presidente della Regione Calabria Jole Santelli. Si chiama la “Calabria con i miei occhi”, il volume fotografico che ritrae alcuni dei luoghi più belli della nostra regione impreziositi dalle pose di modelli d’eccezione. Il progetto nasce grazie al contributo e alla collaborazione dell’Associazione Jole Santelli con Modelli si Nasce onlus, la prima ed unica realtà associativa in Italia ad offrire percorsi formativi personalizzati che preparano i ragazzi autistici ad entrare nel mondo della moda e della pubblicità come modelli. I ragazzi e le ragazze hanno indossato abiti di fashion designer e brand emergenti sfilando al Fellini di Cosenza, in una giornata di festa moderata da Francesca Russo.







I modelli – “Calabria con i miei occhi”

L’evento ha avuto come madrina d’eccezione l’attrice Margareth Madè. «La Calabria è una terra meravigliosa, caratterizzata da paesaggi ancora inesplorati e attraverso questi ragazzi il messaggio che arriva è molto forte. Sono straordinari, bravi a tirare fuori delle emozioni uniche. Sono riusciti a cogliere la bellezza dei luoghi calabresi, quella che molto spesso a noi sfugge», racconta ai nostri microfoni.



Margareth Madè

L’associazione Jole Santelli

I modelli autistici si raccontano e raccontano storie e luoghi di Calabria, mostrando la loro

bellezza ed esaltando quella del territorio. Paesaggi del passato, tramonti mozzafiato, eccellenze della terra calabrese e luoghi ricchi di storia si uniscono e si fondono ai modelli che con i loro abiti, a volte fiabeschi e a volte irriverenti, rappresentano il futuro di una terra e di una condizione, come quella autistica, che meritano un approccio completamente diverso, scevro da diffidenza e da indifferenza. Il volume ha come partner editoriale la casa editrice Rubbettino e sarà presto disponibile online e nelle librerie. «E’ un connubio perfetto, Jole amava la Calabria e questi ragazzi sono meravigliosi. Sono attori favolosi, le foto mostrano quanto siano bravi. «Sono autentici», dice Paola Santelli, sorella della governatrice e cuore pulsante insieme alla sorella Roberta dell’associazione Jole Santelli. «Hanno dimostrato di essere attori della propria vita, vivono la disabilità in maniera attiva». A Paola Santelli fa eco Silvia Cento, testa e cuore di Modelli si Nasce onlus. «L’idea nasce sei anni fa a Roma, su spinta di un gruppo di mamme di ragazzi autistici».



Roberta Santelli e Paola Santelli

I sorrisi di Cristian e Lorenzo

Sotto il sole, senza patire il caldo, posando per ore alla ricerca dello scatto giusto. Cristian e Lorenzo sono due dei modelli ritratti negli scatti del volume fotografico. Ai nostri microfoni, sempre con il sorriso, raccontano quanto sia stata emozionante l’esperienza vissuta. «Sono esperienze indimenticabili, la porterò nel cuore tutta la vita perché con Modelli Si Nasce impariamo a vestirci anche in maniera elegante. E’ stata un’esperienza davvero unica», dice Lorenzo. L’altro modello, Cristian, è ansioso di prendere la parola. «Ringrazio tutti quelli che sono venuti a vederci, perché partecipano ad un’esperienza che ricorderò a vita». E sugli scatti, «mi sono divertito moltissimo, ora voglio salire sul palco e speriamo che tutte le persone possano applaudire forte forte». Così è stato!



Alcuni scatti del volume La Calabria con i miei occhi

