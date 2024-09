Regione verso la riorganizzazione della macchina burocratica. Marafioti all’Avvocatura

DALLA CITTADELLA

CATANZARO E’ stato pubblicato sul Bur, e dunque è in vigore a tutti gli effetti, il “Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale”. Si tratta di un passaggio formale ma che ha anche risvolti sostanziali significativi, perché la pubblicazione del Regolamento, nella sua versione coordinata con i precedenti, è propedeutica alla riorganizzazione della macchina burocratica della Cittadella, una riorganizzazione alla quale sta lavorando la Giunta anche con il confronto con le organizzazioni sindacali e che, secondo fonti qualificate, dovrebbe vedere la luce al più tardi entro metà ottobre. Il Regolamento stabilisce, tra le altre cose, che «il sistema organizzativo della Giunta regionale è articolato in strutture, di diversa entità e complessità, ordinate, di norma per funzioni omogenee e preposte allo svolgimento di funzioni ed attività finali, strumentali e di supporto, ovvero al conseguimento di obiettivi determinati o alla realizzazione di programmi e progetti specifici»: nel dettaglio, sono individuati 14 Dipartimenti, ai quali si aggiunge una Uoa, quella sulle Politiche della montagna, la Forestazione e la Difesa del suolo, oltre alla Stazione unica appaltante, all’Autorità di Audit e all’Avvocatura regionale.

Marafioti reggente dell’Avvocatura

Proprio l’Avvocatura regionale nelle ultime ore ha registrato una novità, con la nomina del nuovo coordinatore reggente, Angela Marafioti, avvocato dipendente della Giunta, che subentra ad Alfonso Mezzotero, da alcune settimane trasferitosi per assumere un altro incarico extra Cittadella. Marafioti, che – si legge nel decreto di conferimento dell’incarico da parte del presidente Roberto Occhiuto – svolgerà anche «attività consulenziale al presidente della Giunta regionale nell’esercizio dei poteri commissariali che competono a quest’ultimo tra i quali, quindi, anche quello di commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Calabria». La sua nomina – è poi stabilito – in quanto «fiduciaria» durerà «fino a nuove determinazioni del presidente della Giunta regionale, che ne ha richiesto la nomina». (c. a.)

