Il regalo di Vasco Rossi alla Calabria: 20 anni fa la “Woodstock del Sud” a Germaneto – VIDEO

l’evento

Sono passati 20 anni. Proprio oggi, 25 settembre 2024, Vasco Rossi sui suoi canali social, pubblicando immagini e video, ha ricordato il mega-concerto che tenne il 25 settembre del 2004 in Calabria, esattamente nel quartiere Germaneto di Catanzaro. Oltre 400 persone sfidarono la pioggia e il fango di quella giornata memorabile per assistere a quella che la stampa definì la “Woodstock del Sud”, o la “Vascstock”, ribattezzata così dallo stesso rocker. «Era da tempo che volevo fare un regalo ai miei fans – disse in quella circostanza il cantautore – con un concerto gratuito. E volevo farlo al Sud perché il Sud spesso è escluso dai grandi eventi».

Il concerto chiuse il Buoni o cattivi Tour. Più di 700 addetti ai lavori riuscirono a mettere in piedi l’evento (prodotto dalla Clear Channel insieme alla Iacobino Team e alla Sud Concerti con l’aiuto della Regione Calabria, della Provincia e del Comune) in un’area verde di 100 mila metri quadrati dove fu allestito un palco di 60 metri di larghezza. L’acquazzone continuo di quella serata non fermò il pubblico di Vasco, arrivato in Calabria da tutta Italia. Il concerto fu mandato in onda su Italia 1, in prima serata, due giorni dopo.

Vasco Rossi: «L’evento più iconico di sempre»

«20 anni fa – scrive oggi Vasco Rossi sui social – c’era l’indimenticabile Catanzaro! Il concerto-evento gratuito per il sud davanti ai 400.000!! L’evento più iconico di sempre… ribattezzato “Vascstock”! C’era un desiderio che avevo da tempo … organizzare un grande concerto gratuito al Sud. Facile a dirsi, ma difficile da realizzare concretamente perché al Sud non ci sono posti dedicati alla musica live e strutture organizzative adeguate: alla fine l’abbiamo fatto a Germaneto, vicino a Catanzaro, davanti a 400 mila spettatori. Per me il momento clou del Buoni o Cattivi Tour è stato proprio quello show che ho fortemente voluto, anche e soprattutto per restituire ai miei fan un po’ di quello che quotidianamente ricevo. Che è tanto, tantissimo, con dimostrazioni incredibili di affetto che non smettono mai di stupirmi. Fare un evento del genere per il Sud, naturalmente, rende tutto più complicato per una questione di strutture, ma proprio per questa ragione andava fatto li. Un concerto incredibile, superbagnato e supervissuto!» (fra.vel.)

Le immagini e i video postati da Vasco Rossi sui suoi canali social







