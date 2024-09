Polistena, laboratorio di analisi. «Potenziare gli organici e riqualificare gli ambienti»

la nota

POLISTENA «Urge potenziare gli organici e riqualificare gli ambienti di lavoro. Ieri mattina sono stato al laboratorio analisi dell’ospedale di Polistena. Una fila interminabile di persone in attesa di essere chiamate per il prelievo gestite nei turni dalla guardia giurata. Il laboratorio analisi è in grande sofferenza a Polistena da qualche anno perché ai pensionamenti non ha fatto seguito l’arrivo di nuove unità nello stesso numero». E’ quanto sottolinea, in una nota,il sindaco di Polistena Michele Tripodi. «Gli organici ad oggi sono ancora sottodimensionati, mancano almeno tre biologi e cinque tecnici. Gli spazi di lavoro del laboratorio analisi richiedono interventi di ristrutturazione urgenti che sembra non siano mai stati programmati dall’ASP. I prelievi da processare sono circa trecento al giorno tra utenti ricoverati ed esterni. Secondo quanto si legge nell’atto aziendale adottato dall’ASP e in attesa di approvazione da parte della Regione Calabria il laboratorio analisi di Polistena dovrebbe vedersi restituito il ruolo di “unità operativa complessa”, che comporta il concorso per un direttore con un potenziamento di organici e strutture. Ancora però i fatti non collimano con la teoria. Documenti per l’assunzione di nuovo personale (piani del fabbisogno) e atti per la riorganizzazione della rete ospedaliera vengono sistematicamente ignorati. Le procedure di selezione piuttosto che avvicinare i professionisti al pubblico vedono allontanarsi centinaia di #giovani laureati e specializzati verso la sanità privata», continua. «E’ una odissea infinita quella della sanità pubblica e dell’ospedale di Polistena e tutti i segnali che arrivano dai piani alti del potere sono segnali di galleggiamento. Non vediamo risposte definitive e tranquillizzanti per il futuro del nostro #ospedale e della sanità calabrese che va avanti solo grazie agli enormi sforzi degli operatori sanitari rimasti, del contingente dei medici cubani fino al dicembre 2025, presenti ogni giorno per assicurare risposte minime agli utenti del territorio. Chiediamo all’ASP un tempestivo intervento #per la risoluzione delle problematiche del laboratorio analisi di Polistena che, se non affrontate, rischiano di perpetuare oltre che il disservizio verso gli utenti anche un senso di demotivazione fra il personale costretto a fare turni massacranti per assicurare le prestazioni essenziali», conclude Tripodi.