Proiettili al direttore del Distretto Sanitario di Vibo Valentia, il Pd: «Atto vergognoso»

la solidarietà

VIBO VALENTIA La Federazione provinciale di Vibo Valentia del Partito Democratico esprime la propria ferma condanna e solidarietà al direttore del Distretto sanitario di Vibo Valentia, Dott. Bava, «vittima di un vergognoso atto intimidatorio». «L’invio di proiettili – viene evidenziato – è un gesto inaccettabile, non solo nei suoi confronti, ma contro l’intera comunità e il sistema sanitario che con sacrificio rappresenta. La sanità in Calabria, e in particolare a Vibo Valentia, sta affrontando sfide enormi. Il Dott. Bava ha dimostrato un impegno costante nel migliorare i servizi e nel garantire la salute dei cittadini, operando in un contesto spesso segnato da carenze strutturali e risorse limitate. Questo attacco è un ulteriore segnale della difficoltà in cui si trovano molti operatori sanitari, che lavorano quotidianamente per garantire assistenza e cure adeguate. È fondamentale che la comunità si unisca contro ogni forma di violenza e intimidazione. La paura non deve mai prevalere sulla dedizione al servizio pubblico. Siamo al fianco del Dott. Bava e di tutti i professionisti della sanità – conclude il Pd – che continuano a lottare per garantire un sistema sanitario efficiente e accessibile a tutti».

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato