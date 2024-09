Ampi consensi per il congresso “Benvenuti al Sud. La senologia abbraccia il futuro: contaminiamo i saperi”

l’evento



Sembrava un sogno ed è diventata una meravigliosa realtà: esperti di fama nazionale e internazionale, afferenti alle principali Breast Unit italiane, si sono dati appuntamento in Calabria per discutere delle più recenti evidenze scientifiche e delle sfide che caratterizzano il trattamento del carcinoma mammario.

“Benvenuti al Sud. La senologia abbraccia il futuro: contaminiamo i saperi”: il congresso organizzato dal dottor Bernardo Bertucci, direttore della Unità Operativa di Radiologia Diagnostica dell’Azienda Ospedaliera “Renato Dulbecco” – P.O. “Pugliese” di Catanzaro, ha raccolto ampi consensi.

“Ho creduto fortemente – afferma Bertucci – nella realizzazione di questo progetto: vedere nella mia Terra i più importanti nomi della senologia italiana e non solo per accendere un confronto costruttivo, realizzare una rete, una piattaforma di dialogo e collaborazione tra le diverse realtà regionali, al fine di uniformare la gestione dei pazienti affetti da carcinoma mammario sul territorio nazionale. Per la prima volta, diverse Breast Unit rappresentative del Nord, Centro e Sud si sono incontrate per un significativo momento di condivisione di esperienze e conoscenze. E’ andata ben oltre le aspettative e già ci chiedono di poter portare avanti questo modello e di programmare la seconda edizione del Congresso.” “Abbiamo raccontato – evidenzia Bertucci – lo straordinario lavoro realizzato in 10 anni grazie alla squadra della Breast Unit guidata dal dott. Francesco Abbonante, un gruppo multidisciplinare di specialisti che offre diagnosi, cura e assistenza, con un percorso personalizzato, agli stessi livelli qualitativi del Nord. Innumerevoli gli apprezzamenti, come le parole di Nicoletta Gandolfo, presidente incoming nazionale della SIRM, che si è complimentata per la nostra performante realtà presente al Sud, sottolineando come siano stati due giorni fondamentali per tracciare una linea tra passato, presente e futuro della senologia diagnostica e terapeutica. Fondamentale, ora, continuare questo percorso e proseguire il lavoro sulla diagnosi precoce e, quindi, la sensibilizzazione verso il territorio ad aumentare le adesioni agli screening, grazie anche alla sinergia con le associazioni che abbiamo fortemente voluto al nostro fianco, come l’AMMI e Salute Donna. Crediamo, e i fatti ce lo confermano, che con la buona volontà, entusiasmo e collaborazione verso i pazienti, si possono ottenere degli ottimi risultati.”

Nel giorno dell’inaugurazione, hanno preso parola: il presidente della Giunta Regionale, Filippo Pietropaolo; il presidente del Consiglio Regionale, Filippo Mancuso; il commissario straordinario della AOU “Dulbecco”, Simona Carbone; il presidente dell’Ordine dei Medici di Catanzaro, Vincenzo Ciconte.

Sono intervenuti: Mario Taffurelli, direttore della rete Senonetwork che riunisce tutte le Breast Unit nazionali ed europee; Nicoletta Gandolfo, presidente incoming nazionale della SIRM, Società Italiana di Radiologia Medica; Daniela Bernardi, responsabile della Senologia Diagnostica dell’Humanitas Research Hospital di Milano; Gianfranco Scaperrotta, responsabile della Senologia Diagnostica dell’Istituto Nazionale Tumori di Milano; Iacopo Nori, responsabile della Diagnostica Senologica dell’Azienda Ospedaliera Careggi di Firenze, uno dei pionieri della mammografia con mezzo di contrasto e della biopsia mammaria con mammografia con mezzo di contrasto; Marco Moschetta, responsabile dell’Unità di Senologia del Policlinico di Bari, punto di riferimento per il Sud Italia. Federica Pediconi, responsabile della Radiologia Diagnostica ed Interventistica della Mammella della Clinica ospedaliero-universitaria Policlinico Umberto I di Roma e presidente eletto della sezione di Senologia della SIRM per il 2025-2026 e responsabile della Senologia; Francesco Sardanelli e Stefania Montemezzi, già presidenti della sezione di Senologia della SIRM. Tra gli altri, inoltre, avremo anche Gianluigi Greco, professore dell’Unical, presidente dell’Associazione Italiana per l’Intelligenza Artificiale, responsabile della task force del Governo sull’Intelligenza Artificiale e membro del Consiglio Direttivo della Società Italiana per l’Etica dell’Intelligenza Artificiale; Anna Guzzo, responsabile UOSD Risk Management e Audit Clinico all’AOU Policlinico Umberto I-Università Sapienza di Roma; Maria Teresa Russo, prorettrice dell’Università Mediterranea per i grandi progetti e infrastrutture di ricerca e presidente della Società Italiana di Chimica degli Alimenti.

Responsabili scientifici del Congresso, insieme a Bernardo Bertucci, sono stati Rubina Manuela Trimboli, dall’Humanitas Research Hospital di Milano e Leonardo Perretti, responsabile Radiologia ospedale di Trebisacce. Il Comitato Scientifico è stato composto da Gilda Fusaro, Carmela Furina e Ermenegilda Cristano, figure di riferimento per la senologia calabrese.

