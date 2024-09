Lavori sulla Sibari-Crotone, Scutellà: «Non ci sono bus sostitutivi». E svela un retroscena sul Frecciarossa

l’affondo

CORIGLIANO ROSSANO Un video “verità”, lo ha definito così la parlamentare del M5s Elisa Scutellà. Che oggi sui suoi profili social, in videomessaggio registrato alla stazione ferroviaria di Rossano, ricorda una denuncia presentata prima del 16 settembre 2024, cioè prima dell’inizio dei lavori sulla tratta Sibari-Crotone. «Non sono garantiti un numero sufficiente di bus sostitutivi e addirittura non c’è un bus sostitutivo che garantisce l’arrivo a Sibari, necessario ad usufruire della Frecciarossa». Ma la notizia è un’altra, suggerisce la parlamentare calabrese. «Qualcuno sta dicendo che questi lavori servono per far arrivare la Frecciarossa nelle stazioni di Corigliano Russano, di Cariati, di Mirto. Beh, cari concittadini, purtroppo non sarà così». Scutellà ha anche annunciato di aver predisposto una interrogazione parlamentare destinata al ministro Matteo Salvini. (redazione@corrierecal.it)