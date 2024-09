Reggio Calabria, case abbandonate trasformate in discariche – FOTO e VIDEO

DANNO AMBIENTALE

REGGIO CALABRIA Se da una parte c’è lo scarso senso civico dei cittadini, dall’altra mancano evidentemente anche i controlli del Comune. Ed è cosi che a Reggio Calabria, città nella quale più della metà dei cittadini non paga il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, edifici in disuso e case abbandonate si trasformano in vere e proprie discariche.

Il territorio, tanto in centro città che in periferia, è costellato da queste strutture diroccate in cui chi può abbandona di tutto. Il paradosso è che la rimozione dei rifiuti è essa stessa un rompicapo, perché la società incaricata della raccolta non può intervenire all’interno di una struttura privata ed il Comune non ha controlli efficaci. Ad aggravare il tutto il fatto che a Reggio Calabria, a dieci anni dall’entrata in vigore, non c’è adeguata adesione al sistema di raccolta differenziata. Con il risultato che chi differenzia e paga regolarmente subisce un servizio poco efficiente ed abita una città costellata da piccole e grandi discariche. (redazione@corrierecal.it)







