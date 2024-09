Arpacal, presentato il nuovo servizio meteorologico: assunte due professioniste per leggere i dati

il monitoraggio

Arpacal presenta le due nuove figure professionali che sono risultate vincitrici della selezione pubblica per meteorologi, destinate al servizio di monitoraggio e previsione delle condizioni meteoclimatiche locali dell’Area Meteo – Servizio Meteorologico Regionale. Entrambe le neoassunte saranno un punto di riferimento per interpretare i dati e fornire previsioni accurate.

Il nuovo servizio meteo dell’Agenzia Regionale per l’Ambiente della Calabria nasce per fornire previsioni meteorologiche sempre più accurate, accessibili e tempestive, fondamentali per la sicurezza della comunità, la gestione delle risorse naturali e la prevenzione di emergenze ambientali. Il nuovo sistema, entro dicembre, potrà avvalersi di 260 stazioni di monitoraggio meteorologico, capillarmente diffusi su tutto il territorio regionale. Si tratta di tecnologie avanzate capaci di raccogliere e analizzare dati in tempo reale, per garantire previsioni affidabili e costantemente aggiornate su: piogge, principali aste fluviali, vento, temperatura, irraggiamento solare ed altri parametri fisici.

Il servizio meteo punta ad offrire anche strumenti utili per il pubblico, come avvisi precoci per eventi climatici estremi e analisi dettagliate delle condizioni locali, dai venti alle precipitazioni. E per raggiungere prestazioni importanti, Arpacal, già riconosciuto ente meteo del servizio meteorologico nazionale, coordinato dall’Agenzia nazionale per la meteorologia e la climatologia Italia Meteo, sta lavorando, inoltre, per sviluppare un accordo di collaborazione con l’Unical, che consenta l’integrazione dei dati anche attraverso le nuove tecnologie informatiche.

Con la stipula del contratto e l’ingresso delle due professioniste, l’attività del Servizio Meteorologico Regionale di Arpacal, potrà essere un punto di riferimento per interpretare i dati e fornire previsioni accurate, essenziali alle autorità per i compiti di protezione civile, di tutela della salute e dell’ambiente, di politica agricola.

Sara Bloise, laureata in Ingegneria Informatica Modellistica, Elettronica e Sistemistica (DIMES), ha sviluppato una profonda conoscenza nel campo della caratterizzazione in tempo reale degli scenari di criticità collaborando anche per il Centro C.A.M.I. Lab. Cartografia Ambientale e Modellistica Idrologica.

Sabrina Veltri, laureata in Fisica dell’atmosfera, Meteorologia e Climatologia, vanta, ha maturato una significativa esperienza formativa al Centro Campano per il Monitoraggio e la Modellistica Marina e Atmosferica.