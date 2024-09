Città unica e proroga dei commissari a Rende: oggi si attendono novità da Roma

la svolta

COSENZA Proroga dei commissari di Rende e data di indizione del referendum sulla città unica: oggi potrebbe essere il giorno decisivo per una svolta, attesa da tempo, in due dei passaggi politico-amministrativi oltre che giudiziari che interessano Cosenza e Rende, e di riflesso Castrolibero – terzo comune da inglobare nel progetto di città unica. Inizia in questi minuti, infatti, il consiglio dei ministri che dovrebbe trattare il caso Rende. Strettamente connessa la data del referendum sulla proposta di fusione avanzata dal centrodestra in Regione, e su cui da mesi si dibatte anche all’interno dei partiti di centrosinistra oltre che dei comitati, mentre non mancano i ricorsi al Tar tanto dalla sponda cosentina quanto da quella rendese. (euf)