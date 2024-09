Cosenza, bimba ingerisce accidentalmente della cannabis. È in coma

IL FATTO

COSENZA È in coma farmacologico la piccola di due anni che ieri sera è stata portata in ospedale dopo aver ingerito accidentalmente della cannabis. Secondo quanto ricostruito, la bimba è arrivata in Pronto soccorso nella tarda serata di ieri, a consegnarla nelle mani dei medici sono stati proprio i genitori, che avrebbero solo riferito che la figlia non rispondeva più agli stimoli. I sanitari hanno avviato tutti i controlli e allertato gli agenti del posto di polizia dopo aver effettuato gli esami tossicologici. Da quel momento, la piccola è sotto osservazione e in coma farmacologico. La squadra mobile bruzia, diretta da Gabriele Presti, ha avviato le indagini e perquisito la casa dei genitori, che vivono nel quartiere di Serra Spiga. Il padre della piccola, con precedenti penali, è stato posto agli arresti domiciliari, ma – secondo fonti interne – non per la vicenda riguardante la figlia. Al momento non si conoscono altri particolari sulla vicenda: le indagini vengono coordinate dalla procura diretta da Antonio D’Alessio. (Elv Mad)

