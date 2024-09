L’11 ottobre a Laurignano una fiaccolata silenziosa per ricordare Ilaria Mirabelli

il caso

COSENZA Il prossimo 11 ottobre si terrà a Laurignano una fiaccolata silenziosa per ricordare Ilaria Mirabelli e per tenere accesa l’attenzione su un caso ancora oggi ricco di incognite. Il raduno è fissato per le ore 20 in piazza S. Oliverio. L’evento si concluderà con una veglia di preghiera.

Lo scorso 25 agosto, lo ricordiamo, il corpo senza vita della 38enne designer cosentina è stato rinvenuto su una strada sterrata a circa 22,5 metri distanza rispetto alla vettura sulla quale viaggiava lungo la strada statale 108 bis, nei pressi di Lorica, in Sila. La 38enne era a bordo dell’auto insieme al suo compagno di 44 anni Mario Molinari, indagato dalla procura di Cosenza per omicidio stradale. Nei giorni scorsi è stato effettuato l’accertamento tecnico irripetibile sui telefoni cellulari dell’uomo e di Ilaria Mirabelli oltre all’accertamento tecnico irripetibile sulla Volkswagen Up a bordo della quale la coppia viaggiava. Molinari, lo ricordiamo, ha sempre detto che alla guida del mezzo si trovava Ilaria, mentre la famiglia della 38enne sostiene che alla guida fosse l’uomo. Bisognerà comprendere, inoltre, se le tre ferite gravi (poi rivelatesi fatali) rinvenute sul corpo della 38enne sono compatibili con l’incidente. Si attende anche l’esito degli accertamenti dei Ris sui campioni biologici repertati. (f.v.)

