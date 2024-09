La Calabria al G7 agricoltura a Ortigia, Gallo: «In tanti apprezzano la nostra azione di promozione»

dalla sicilia

SIRACUSA «Sicuramente le presenze ci riempiono di felicità, vuol dire che i prodotti dell’agroalimentare calabrese rappresentati sicuramente con l’aiuto di ARSAC, ma anche dei GAL che si stanno avvicendando tra di loro per rappresentare nel G7 in Sicilia, tutto il territorio calabrese con le eccellenze che vengono poi trasformate grazie agli chef». E’ soddisfatta Fulvia Caligiuri, commissaria di Arsac e presente a Ortigia per il G7 dell’agricoltura. In attesa della riunione dei ministri del G7, da domani e fino a sabato 28 al Castello Maniace di Siracusa, sull’isola di Ortigia si è tenuto anche l’incontro tra gli assessori regionali del settore e il ministro Francesco Lollobrigida. Quest’ultimo ha visitato lo stand di Calabria Straordinaria, gustando le doc della nostra regione, accompagnato dall’assessore regionale all’agricoltura Gianluca Gallo. «Ci sono le delegazioni dei ministeri e dei ministri del G7 e si fermano al nostro stand, apprezzano i nostri prodotti», dice Gallo. Che aggiunge: «Era una delle finalità di questa iniziativa, dare un respiro internazionale ai nostri prodotti e credo che ci stiamo riuscendo. C’è un apprezzamento generale da parte del ministro Lollobrigida, da parte anche di altri rappresentanti istituzionali nei confronti dell’azione che la Calabria sta conducendo. Oggi ho incontrato Paolo Massobrio, giornalista di Gambero Rosso, uno dei più importanti giornalisti enogastronomici del paese» – continua Gallo – ha sostenuto che l’azione di marketing e di promozione che sta conducendo la Calabria in questi ultimi due anni si potrebbe addirittura studiare nelle Università». L’endorsement del giornalista strappa un sorriso compiaciuto all’assessore regionale, che poi sottolinea l’ottima performance della Calabria nel settore dell’export. «I numeri ci stanno dando ragione. Il nostro agroalimentare cresce nell’export ma dobbiamo insistere e dobbiamo unire anche il territorio. È il momento della Calabria, bisogna crederci, avere orgoglio e consapevolezza. È un’unica ambizione, l’ambizione della qualità».

L’assessore Gallo e il ministro Lollobrigida

Lo spazio della Calabria al G7

La Calabria, le vetrine nazionali e internazionali

Fulvia Caligiuri ha ricordato i tanti eventi che vedono la Calabria assoluta protagonista. «Siamo in Sicilia, un un’altra squadra è a Torino per Terra Madre, a seguire ci sarà Parigi, e poi Chicago», precisa la commissaria. Che chiosa: «Tanti appuntamenti che sono necessari affinché le nostre produzioni raggiungano quei mercati che contano, che non sono solo i mercati internazionali, ma anche i locali».

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato