Nuovi innesti nell’Arma dei carabinieri nel Catanzarese. Mazzullo: «Squadra al completo» – NOMI

CATANZARO Nuovi innesti nell’Arma dei carabinieri in provincia di Catanzaro. Si sono formalmente insediati il nuovo comandante del Reparto operativo di Catanzaro, tenente colonnello Giovanni Burgio, il nuovo comandante della Compagnia di Lamezia Terme, capitano Augusto Petrocchi, il nuovo comandante del Nucleo operativo e radiomobile di Soverato, sottotenente Alessandro Coccia, e il nuovo comandante del Nucleo operativo e radiomobile di Sellia Marina, sottotenente Guerino Parente. A presentarli, nel corso di un incontro con la stampa, il comandante provinciale dei carabinieri di Catanzaro Giuseppe Mazzullo, che ha evidenziato come i quattro nuovi ufficiali in servizio sul territorio “hanno tutti un alto profilo con esperienze anche in contesti molto delicati sul piano dell’ordine pubblico. Il loro arrivo testimonia e conferma l’attenzione del Comando generale alla Calabria”. “Molto significativo – ha aggiunto il colonnello Mazzullo – è il fatto che i quattro nuovi ufficiali, tutti non calabresi, hanno chiesto esplicitamente di venire in Calabria, consapevoli dell’importanza che questa regione può avere in termini di acquisizione di esperienze professionali di primo ordine. Mazzullo si è detto sicuro che con la loro carica motivazionale e la loro passione l’Arma può raggiungere altri risultati importanti soprattutto per i cittadini nell’ottica di migliorare le loro condizioni di vita. La squadra ora è al completo, lo spirito e la voglia di fare bene anche”. Burgio, Petrocchi, Coccia e Parente a loro volta hanno espresso il loro compiacimento per l’arrivo in Calabria, dicendosi pronti al “massimo impegno per rispondere al meglio alle esigenze di sicurezza dei cittadini”. Sul piano delle carriere, Burgio vanta importanti esperienze in Sicilia e in Trentino, Petrocchi nell’Agrigentino e a Cosenza, mentre Coccia ha svolto incarichi operativi a Napoli e Parente incarichi operativi nel Lazio. (c. a.)

