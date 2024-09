Quei delitti che vengono da lontano

il contributo

Nel 1830 un contadino francese Pierre Riviere sterminò la famiglia. Fu Michael Foucault a pubblicare la sua storia che somiglia incredibilmente a Delitto e castigo di Dostoevskij, scritta oltre trent’anni dopo e alla insaputa del fatto di cronaca francese.

Entrambe le storie hanno in comune il senso narcisistico dell’omicidio che, come tale, non è nemmeno un fatto nuovo.

Il grande scrittore russo completerà ne i Fratelli Karamazov la sua personale valutazione del delitto e di ciò che rappresenta.

Pierre Riviere, considerato lo scemo del villaggio, dimostrerà in sede di giudizio una sorprendente lucidità.

L’attualità triste degli omicidi in famiglia ci pone dinanzi alla necessità di ripercorrere la storia.

Poiché sia nel racconto recuperato da Foucault che nel romanzo di Dostoevskij appaiono le componenti omicidiarie di una onnipotenza che non si ferma davanti a niente.

E pone il problema di come affrontare i meccanismi di una comprensione di cose apparentemente incomprensibili.

Forse un insegnamento per tentare di capire o approcciarsi a capire meglio qualcosa che rimane oscuro.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato