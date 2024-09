Vigili del Fuoco di Cosenza, il comandante Rizzo saluta e annuncia la nuova caserma

il cambio

COSENZA Un saluto commosso dopo tre anni di lavoro a Cosenza. Giampiero Rizzo è stato promosso dirigente superiore del Comando dei Vigili del Fuoco di Messina, lascia la guida del comando provinciale dei vigili del fuoco di Cosenza ed ai nostri microfoni, racconta tre anni di emozioni e fatica. Rizzo è entrato a far parte del Corpo dei Vigili del Fuoco nel 1994 al Comando di Torino. «Sono stati tre anni molto intensi, veramente abbiamo fatto un lavoro enorme in tutti i campi di nostra competenza, sia sul soccorso, sia sulla prevenzione incendi, sia sulla polizia giudiziaria. Abbiamo avuto dei grossi riconoscimenti sia dalle istituzioni e sia dalla popolazione».



Giampiero Rizzo

La nuova caserma

A Cosenza, nei terreni situati in via degli Stadi, adiacenti alle ex cupole geodetiche, sorgerà la nuova caserma dei Vigili del Fuoco di Cosenza, che si preparano ad abbandonare la storica sede ubicata in viale della Repubblica, nel cuore della città dei bruzi. Spetterà al nuovo comandante, Roberto Fasano – proveniente dal Comando Provinciale di Crotone – inaugurare la nuova sede dei Vigili Cosentini. «Per la realizzazione della nuova caserma è stata data un’accelerazione enorme durante il mio mandato e la settimana prossima, martedì prossimo (1 ottobre, ndr), verrà pubblicata sulla gazzetta ufficiale della Comunità Europea il bando di gara per l’aggiudicazione dei lavori. Per cui siamo arrivati all’obiettivo, dopo i tempi tecnici necessari alla validazione del progetto esecutivo realizzato 5-6 mesi fa», conclude Rizzo. (f.b.)





Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato