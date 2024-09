Corigliano Rossano, in fiamme una automobile: ritrovata una bottiglia incendiaria

il giallo

CORIGLIANO ROSSANO Un incendio ha distrutto una vettura, nella notte tra sabato e domenica, in via Eugenio Montale a Corigliano Rossano. La Ford C-Max di proprietà di un cittadino straniero, è stata completamente avvolta dalle fiamme. I vigili del fuoco del locale distaccamento di via dei Normanni sono giunti rapidamente sul posto dopo le prime segnalazioni. La squadra dei soccorritori ha lavorato intensamente per domare l’incendio e mettere in sicurezza l’area. Insieme a loro, gli agenti di polizia del Commissariato di Corigliano-Rossano che hanno avviato subito le indagini per determinare le circostanze dell’accaduto. E’ stata ritrovata una bottiglia incendiaria nelle vicinanze del veicolo. (redazione@corrierecal.it)