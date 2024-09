Rajkovic fa sorridere la Reggina. Poker della Vibonese, Locri beffato

calcio serie D

Alla Reggina basta un gol di Rajkovic al 64′ per superare anche l’ostacolo Ragusa e proiettarsi verso le zone di vertice della classifica, guidata sempre dalla Scafatese a punteggio pieno. Per la squadra di Pergolizzi quella ottenuta oggi è la prima vittoria casalinga (la terza in quattro partite) davanti a poco più di 3.000 spettatori. Successo ricco di gol ed emozioni per la Vibonese, alla seconda gioia di fila. 4-3 il risultato finale contro un combattivo Pompei. Dopo un primo tempo terminato a reti bianche, la gara si accende nella ripresa. Già al 49′ padroni di casa in vantaggio con Giunta. Dopo dieci minuti gli ospiti trovano il pari grazie a un autogol di Capone. In due minuti però la Vibonese si allontana ancora: al 62′ Terranova sigla il 2-1 con una bella conclusione dalla sinistra sul secondo palo. Al 65′ Di Piazza riequilibra il match ma Alagna riporta la Vibonese nuovamente in vantaggio. All’85’ Squillace in contropiede firma il 4-2. All’89’ arriva la rete ospite del 4-3 finale con Rizzo. Pareggio casalingo per il Sambiase contro il Nissa, abile a passare in vantaggio al 17′ con Samake. L’1-1 lo realizza Zerbo al 70′.

Beffa clamorosa per il Locri sul campo del Paternò che vince 2-1 nel minuti di recupero. Calabresi avanti al 15′ con Saverino, al 24′ Guida firma l’1-1. Al 90′ inoltrato il gol partita per i siciliani con Retucci.

