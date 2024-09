Reggio, «l’investitura nel ruolo di ‘ndrangheta» in un biglietto dal carcere. Bilardi: «Me lo diede Bianchetti»

i verbali

REGGIO CALABRIA «Decisi di disfarmi del biglietto», «iniziavo a maturare l’idea di collaborare con la giustizia, ma non ebbi il coraggio di fare quel passo». Il riferimento che il collaboratore di giustizia Davide Bilardi fa nel corso di un interrogatorio davanti ai magistrati della Dda di Reggio Calabria è a un biglietto che gli sarebbe stato consegnato da Claudio Bianchetti, come lui arrestato nel corso dell’operazione “Atto Quarto” che ha consentito di fare luce sull’operatività della cosca Libri non solo nella storica roccaforte costituita dal quartiere di Cannavò e zone limitrofe, ma anche in altri quartieri reggini, in alcuni dei quali vigono accordi spartitori con le consorterie De Stefano e Tegano.

I rapporti con Edoardo Mangiola e Totò Libri

«Ho conosciuto Claudio Bianchetti, perché me lo presentò Edoardo Mangiola indicandomelo come suo compare», spiega il collaboratore di giustizia. Più volte all’interno dei verbali entrati a far parte del processo “Garden” in corso a Reggio Calabria, Bilardi fa riferimento ai rapporti con Edoardo Mangiola e Totò Libri e a quello che i due gli avrebbero raccontato: «Pur essendomi originariamente inserito nel contesto criminale arcoto, ed in particolare, in quello riconducibile alla famiglia Tegano, come ho già riferito ho sempre avuto un profondo legame con Totò Libri ed Edoardo Mangiola, esponenti apicali della cosca Libri». «Totò Libri – aggiunge Bilardi – era “ossessionato dalla ‘ndrangheta”, pur provenendo da una famiglia perbene. È divenuto il reggente della cosca Libri su indicazione di Filippo Chirico. Edoardo Mangiola era un esponente di altissimo rilievo nella cosca Libri (addirittura, secondo me, più influente dello stesso Totò Libri, perché più operativo di lui».

Il passaggio di “comando” a Spirito Santo

E dopo l’arresto di Mangiola, secondo quanto riferito da Bilardi, ci fu un vero e proprio avvicendamento per il controllo del quartiere Spirito Santo. «Fu lo stesso Bianchetti, – racconta il collaboratore di giustizia – dopo l’arresto di Mangiola, a farmi capire che era il nuovo capo cosca di Spirito Santo. Bianchetti venne con un soggetto e mi disse espressamente che aveva preso il posto di Edoardo, facendomi quindi capire che era il nuovo capo cosca in quella zona. Mi disse: “Adesso a Spirito Santo ci sono io al posto di Edoardo”. Era chiarissimo a cosa volesse alludere», spiega Bilardi che di Bianchetti dice ancora: mi venne ad offrire della droga. Lui, ai fini del narcotraffico, aveva una sua squadra».

Il biglietto dal carcere

Secondo quanto affermato dal collaboratore, dopo l’arresto Bianchetti aveva cercato un modo per comunicare dal carcere a qualcuno all’esterno la decisione sulla sua successione a Spirito Santo. «Quando, nel dicembre 2023, venni scarcerato dal TDL, prima di lasciare il carcere, – racconta Bilardi – salutai Claudio Bianchetti che era detenuto con me. Bianchetti mi disse che voleva mandare una lettera, a sua moglie: mi consegnò un biglietto dicendomi che era destinato a omissis. Quando fui fuori dal carcere, decisi di leggere il biglietto (perché mi ero insospettito ed avevo intuito che forse non era diretto alla moglie), togliendo lo scotch che lo avvolgeva. Nel biglietto, Bianchetti scriveva a omissis di dire a omissis che avrebbe dovuto prendere il suo posto a Spirito Santo (“…che adesso a Spirito Santo c’era lui”): era una vera investitura nel ruolo di ‘ndrangheta». (m.ripolo@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato